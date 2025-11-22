logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliko otkriće naučnika: Novi test može da otkrije bolesti deceniju prije nego što se pojave

Veliko otkriće naučnika: Novi test može da otkrije bolesti deceniju prije nego što se pojave

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Istraživači iz Velike Britanije razvili su test krvi koji pomoću uboda igle može da otkrije rane znakove bolesti i do deset godina prije nego što se pojave simptomi.

test krvi koji pomoću uboda igle može da otkrije rane znakove bolesti Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Test koristi detaljne molekularne profile krvi kako bi predvideo rizik od bolesti poput dijabetesa, srčanih oboljenja, raka i demencije, piše Gardijan.

Studija je dio projekta britanske Biobanke, u okviru kojeg je analizirano skoro 250 različitih proteina, šećera, masti i drugih molekula u krvi pola miliona dobrovoljaca.

Kombinovanjem tih podataka sa medicinskim kartonima i registrima smrtnih slučajeva, naučnici mogu da dobiju precizniju sliku fiziologije osobe i prepoznaju rane znake bolesti.

Ljekar Džoj Edvards-Hiks sa Univerziteta u Edinburgu kaže da će ti testovi da omoguće prevenciju bolesti prije nego što se pojave simptomi.

"Ako imamo rane prediktore bolesti, možemo da upozorimo osobu u četrdesetim godinama na potencijalne rizike i da je savjetujemo o promjenama u načinu života", rekao je on.

Testovi uključuju mjerenje metabolita u krvi, kao što su šećeri, aminokiseline, masti, hormonski prekursori i otpadni proizvodi metabolizma, prenosi Sputnjik.

Promjene u ovim profilima mogu da ukažu na oštećenje organa, na primijer povišeni amonijak može da signalizuje problem sa jetrom, dok povećana urea i kreatin mogu da ukažu na oštećenje bubrega.

Britanska Biobanka, koja je počela sa regrutacijom volontera 2006. godine, sada omogućava naučnicima da kombinuju medicinske kartone, snimanja i metaboličke profile da bi identifikovali rane znake bolesti, pratili njihov razvoj i evaluirali efikasnost tretmana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

nauka zdravlje otkriće Velika Britanija medicina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA