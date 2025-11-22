Veliko otkriće naučnika: Novi test može da otkrije bolesti deceniju prije nego što se pojave

Istraživači iz Velike Britanije razvili su test krvi koji pomoću uboda igle može da otkrije rane znakove bolesti i do deset godina prije nego što se pojave simptomi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Test koristi detaljne molekularne profile krvi kako bi predvideo rizik od bolesti poput dijabetesa, srčanih oboljenja, raka i demencije, piše Gardijan.

Studija je dio projekta britanske Biobanke, u okviru kojeg je analizirano skoro 250 različitih proteina, šećera, masti i drugih molekula u krvi pola miliona dobrovoljaca.

Kombinovanjem tih podataka sa medicinskim kartonima i registrima smrtnih slučajeva, naučnici mogu da dobiju precizniju sliku fiziologije osobe i prepoznaju rane znake bolesti.

Ljekar Džoj Edvards-Hiks sa Univerziteta u Edinburgu kaže da će ti testovi da omoguće prevenciju bolesti prije nego što se pojave simptomi.

"Ako imamo rane prediktore bolesti, možemo da upozorimo osobu u četrdesetim godinama na potencijalne rizike i da je savjetujemo o promjenama u načinu života", rekao je on.

Testovi uključuju mjerenje metabolita u krvi, kao što su šećeri, aminokiseline, masti, hormonski prekursori i otpadni proizvodi metabolizma, prenosi Sputnjik.

Promjene u ovim profilima mogu da ukažu na oštećenje organa, na primijer povišeni amonijak može da signalizuje problem sa jetrom, dok povećana urea i kreatin mogu da ukažu na oštećenje bubrega.

Britanska Biobanka, koja je počela sa regrutacijom volontera 2006. godine, sada omogućava naučnicima da kombinuju medicinske kartone, snimanja i metaboličke profile da bi identifikovali rane znake bolesti, pratili njihov razvoj i evaluirali efikasnost tretmana.