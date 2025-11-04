logo
Dejvid Bekam zvanično proglašen vitezom (FOTO, VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor SRNA
0

Kralj Velike Britanije Čarls Treći proglasio je u utorak bivšeg engleskog fudbalera Dejvida Bekama vitezom, čime je jednom od najpoznatijih igrača u istoriji odato priznanje za njegov doprinos sportu i humanitarnom radu.

Dejvid Bekam zvanično proglašen vitezom Izvor: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia

Bekam (50), koji je bio kapiten reprezentacije Engleske, proglašen je vitezom u kraljevskoj rezidenciji, više od 20 godina nakon što je dobio ranije priznanje od kraljevske porodice za doprinos fudbalu, objavila je agencija "Rojters".

Nekadašnji fudbaler Mančester junajteda, Real Madrida, Pari sen Žermena, Milana i "Los Anđeles Galaksija izjavio je da je ovo veliki trenutak za njegovu porodicu i da je "zaista posebno", te da mu ne bi smetalo da ga njegova djeca zovu "ser tata".

"Veoma sam ponosan što sam dobio ovako posebnu čast. Odrastao sam u veoma skromnim uslovima, na istoku Londona, i oduvijek sam želio da budem profesionalni fudbaler. Sada stojim u zamku Vindzor, sa najznačajnijim članovima kraljevske porodice u svijetu. Ne može biti bolje", rekao je Bekam.

Ser Dejvid Bekam odigrao je 115 utakmica za reprezentaciju Engleske. Nakon nekoliko različitih titula sa Mančester junajtedom, gdje je jedno vrijeme nosio čuvenu "sedmicu", i nekoliko sezona u Španiji, Italiji, SAD i Francuskoj, zvanično je završio karijeru 2013. godine.

On je najpoznatiji po svojim preciznim dugim dodavanjima lopte, centaršutevima i izvođenju slobodnih udaraca, prenijela je "Srna".

(MONDO)

Tagovi

Dejvid Bekam Velika Britanija vitez Kralj Čarls Treći

Komentari 0

