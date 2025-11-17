Britanac oborio sve rekorde: Pao teoriju 128 puta, a još se nada da će položiti vozački

Jedan kandidat u Velikoj Britaniji zabilježio je čak 128 pokušaja polaganja teorijskog vozačkog ispita, ali i dalje nije uspio da ga položi. Svaki pokušaj koštao je 23 funte, što je ukupno više od 3.000 funti.

Izvor: shutterstock/Iryna Inshyna/S_E

Polaganje vozačkog ispita nije ni lako ni jeftino, a to najbolje znaju oni koji ponavljaju vozački ispit. Međutim, sve je ovo daleko od iskustva učenika koji polažu vozački ispit u Velikoj Britaniji, gdje je jedan učenik polagao teorijski test 128 puta i još uvijek ga nije položio. Svi ovi pokušaji koštali su ovu osobu, kojoj saobraćajna pravila nisu jača strana, oko 3.000 funti.

Prema podacima Britanske automobilske asocijacije (AA), drugi najgori kandidat je položio teorijski ispit u svom 75. pokušaju, 2024. godine. Pošto je svaki pokušaj koštao 23 funte, ovaj kandidat je potrošio 1.725 funti i proveo više od 90 sati u prostoriji za ispit. Nije poznato kako je prošao na praktičnom ispitu vožnje.

Podaci su otkriveni putem zahtjeva za pristup informacijama, koji je takođe pokazao da su neki kandidati morali da polažu praktični ispit desetine puta. Dvoje od njih je polagalo praktični dio 37 puta i ipak nije uspjelo. Jedna osoba je uspjela tek nakon 43 pokušaja. A troškovi su zu mnogo veći.

Cijena praktičnog testa prema AA je 60 funti radnim danima i 75 funti vikendom i uveče. Sa 43 izlaska, to iznosi 3.225 funti.

"Postoji mnogo razloga zašto bi nekome teorijski test mogao biti izazovan, zbog čega je moguće nakupiti veliki broj pokušaja, ali je važno zapamtiti da je tako veliki broj pokušaja izuzetak, a ne pravilo. Lako je potcijeniti količinu znanja potrebnu za polaganje teorijskog testa, jer on pokriva sve, od saobraćajnih znakova do zaustavnog puta i prepoznavanja opasnosti", rekla je direktorka auto-škole AA, Ema Buš,

Teorijski ispit je uveden 1996. godine i sastoji se od dva dijela. Prvi dio obuhvata 50 pitanja sa višestrukim izborom zasnovanih na Pravilniku o drumskom saobraćaju, dok je drugi dio test prepoznavanja opasnosti, u kojem kandidati moraju da uoče opasnosti u video snimcima. Da bi se položio, potrebno je tačno odgovoriti na 43 od 50 pitanja u prvom dijelu i osvojiti 44 od 75 poena na testu prepoznavanja opasnosti. Tek tada se može zakazati praktični ispit vožnje.

Nije iznenađujuće da je organizacija koristila ove podatke za promociju svoje aplikacije za teorijski test za školu vožnje AA. Cijena za potpuno otključavanje je 4,99 funti.

Prema podacima AA, 31.849 kandidata je palo na teorijskom dijelu ispita više od deset puta, a 14.125 njih je palo na praktičnom dijelu. Više od 20 padova imalo je 3.591 kandidat u teoriji i 375 u vožnji. Konačno, više od 50 padova na teorijskom dijelu ispita zabilježilo je 93 kandidata, a samo jedan kandidat je pao na praktičnom dijelu u manje od 40 pokušaja.

(Mondo.rs)