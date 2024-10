Baka Zorka glavna atrakcija u selu: Položila vožnju u 71. godini, ne izlazi iz "punta" (FOTO)

Baka Zorka je položila vožnju u 71. godini.

Da su godine zapravo samo broj na papiru i da nikada nije kasno da ostvarite ono što mnogo želite, na najbolji način na svom ličnom primeru pokazuje Zorka Glavonjić iz dragačevskog sela Viča koja je u svojoj 71. godini položila vozački ispit. Prvo je bila najstarija kandidatkinja u auto-školi, a potom i prva koja je u tim godinama i zvanično sela za volan.

"Moj suprug ima 84 godine i zdravlje ga polako izdaje, do sada je on vozio i sve završavao i kad sam vidjela da on uskoro to neće moći, odlučila sam da ja položim kako bih vozila. Dva puta sam sedmično iz Dragačeva u Čačak dolazila autobusom na časove vožnje i ništa mi nije bilo teško. Testove sa propisima sam položila iz prve, ali je posle malo bio problem da položim vožnju. Nju sam položila iz četvrtog puta", kaže za RINU baka Zorka.

Tokom čitavog pohadjanja auto-škole ova Dragačevka imala je veliku podršku čitave porodice, ali i kolega koji su zajedno sa njom pohađali nastavu i polagali vožnju. Kaže, da su svi imali puno razumijevanja i strpeljenja iako je umela nekad da ih iznervira. Ali, to bi brzo prošlo.

"Vježbala sam na našem puntu prije nego što sam položila, a sada ću Bože zdravlja i da ga vozim. Mlađi su nekada znali po malo biti nervozni jer ja nisam imala rutinu, trebalo mi je malo više vremena da se naviknem gdje je koja papučica, koja ručica ili dugme za šta sluiže. Ali eto, sve se savladalo. Poslednji put kada sam polagala, vježbe sam uradila na poligonu bez greške a poslije sam sigurno vozila kroz čitav grad. Kada su mi na kraju rekli, čestitam položili ste mojoj sreći nije bilo kraja", priča Zorka.

Dodaje da je mnogo zahvalna svom instruktoru Draganu koji je imao zaista puno strpljenja sa njom i na najbolji mogući način preneo joj potrebno znanje kad je u pitanu vožnja.

Nema dileme da će dragačevski putevi dobiti novog posebnog ali prije sve jednog strpljivog vozača.

