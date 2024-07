Ekonomična vožnja: Kako brzina i obrtaji utiču na potrošnju goriva?

Mnogi vozači kada pomisle na vožnju, misle na brzinu, udobnost i bezbjednost. Što se tiče prve stavke, svi se pitaju kako brzina utiče na potrošnju goriva.

Izvor: Shutterstock

Cijene goriva rastu i mnogi su nezadovoljni tom činjenicom. Potrošnja goriva je od vitalnog značaja za svakog vozača i mnogi vozači, i početnici i iskusni, se pitaju kako povećanje brzine utiče na potrošnju goriva.

Krenimo redom od jednostavnijih stvari. Što je veća brzina, veći je otpor vazduha. Otpor vazduha raste kvadratno sa većom brzinom što znači da ako idete malo brže, otpor vazduha raste mnogo više od vašeg tempa vožnje.

Na primjer, pri brzini od 140 km/h, automobil troši natprosečnu količinu goriva. Njemački automobilski klub (ADAC) je vršio ispitivanje i izračunao je da automobili srednje klase pri vožnji od 160 km/h troše do dve trećine goriva više nego pri brzini od 100 km/h. Stručnjaci kažu da je idealno voziti na sljedeći način - voziti u najvećoj mogućoj brzini u opsegu od 70 do 90 km/h tamo gdje saobraćaj to dozvoljava uz obavezno poštovanje propisa.

Kako obrtaji utiču na potrošnju goriva?

Što se tiče broja obrtaja, važno je početi od osnovnog koncepta. Broj obrtaja motora, često označen kao RPM (broj obrtaja u minuti), broj je puta koliko se osovina motora okreće u minuti. Važno je napomenuti da broj obrtaja motora nije direktno proporcionalan brzini vožnje.

Motor koristi više goriva kada se povećava broj obrtaja. To se događa jer motor mora da radi brže i jače da bi održao broj obrtaja što na kraju rezultira povećanom potrošnjom goriva. Da bi se broj obrtaja doveo u optimalno stanje, potrebno je biti svjestan trenutnog broja obrtaja motora putem brzinomera i vožnjom u odgovarajućoj brzini.

Stručnjaci iz autoindustrije napominju da je nekoliko faktora ključno za optimalnu potrošnju goriva i rad motora. Vozite ujednačeno, probajte da kočite motorom a ne kočnicom (kada to saobraćaj i situacija ispred Vas dozvoljavaju uz obavezno poštovanje propisa), ne opterećujte Vaše vozilo i držite tempo.

(MONDO)