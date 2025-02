Rastu cijene energenata, domino efekat je izvjestan? Energetska kriza u Evropi i zavisnost od ruskog gasa

U kojoj mjeri je Evropa i dalje zavisna od ruskog gasa i šta će biti sa cijenama energenata, posredno i cijenama električne energije pitanja su koja se posljednjih mjeseci sve češće nameću.

Izvor: Christophe Licoppe/European Commission

Na evropskom tržištu velika je potražnja za svim energentima, a već dvije sedmice konstantan je i rast cijena nafte, gasa i struje.

Kako je Željko Marković iz Saveza energetičara kazao za RTS, cijene gasa, posredno i električne energije, biće u porastu do ljeta.

Povodom najavljenog početka primjene američkih sankcija NIS-u, ističe da bi početajk mera sankcija automatski doveo do blokade računa kompanije i otežanog poslovanja čitave srpske privrede.

Marković smatra da je Evropa i dalje zavisna od ruskog gasa, o čemu, kako navodi, svjedoči i odluka Evropske unije da u novi paket sankcija Moskvi ne uključi prirodni tečni gas.

"Uvoz je smanjen u odnosu na neka ranija vremena i iznosi oko 10 odsto, ali pojedine zemlje u Evropi prosto nemaju drugu mogućnost i moraju da se oslone na ruski gas. Zato se i ne uvode sankcije na to", kaže Marković.

Navodi da se evropska skladišta gasa ove zime prazne brže od planirane dinamike zbog niskih temperatura.

Prema njegovim riječima, skladišta i zalihe su na nekih 44 odsto popunjenosti. Na nivou Evrope, pojedine zemlje imaju sasvim dobre rezerve, i do 67 odsto, doku druge, poput Francuske i Njemačke, imaju niske rezerve gasa u svojim skladištima.

Dodaje da se očekuje dalje pražnjenje skladišta, dok neće biti zabilježeni istorijski minimumi, koji su za ovo doba godine iznosili oko 33 odsto, što je dosta niže od trenutnih 42 odsto popunjenosti.

"Od aprila će početi punjenje skladišta i te rezerve će polako krenuti da rastu. Ne očekujemo da će biti ugroženo snabdijevanje gasa do kraja ove sezone", kazao je Marković.

Pražnjenje skladišta

Istovremeno raste cijena gasa. Na rekordnom nivou je u posljednje dvije godine.

Marković tvrdi da je pražnjenje rezervi dijelom formiralo i visoku cijenu gasa.

"Naviše cijena je sada na oko 50 evra po megavat satu. Tokom ljetnje sezone, cijena je bila oko 38 evra, a dugoročno očekujumo povratak na tu cenu, ili do 40 evra. Trenutna cena raste, i dalje će, dok god je hladan talas. Od leta se očekuju niže cijene", objašnjava Marković.

Napominje kao važno i to što članice EU imaju obavezu da odmah po kraju grejne sezone otpočnu sa punjenjem skladišta gasa.

"Imaju obavezu da popune do 90 odsto kapaciteta do kraja septembra. Međutim, Njemačka je već tražila da se proces odloži do novembra", ukazuje on.

Domino efekat

Povodom rasta cijena nafte i električne energije, Marković napominje da su one često uzrokovane i cijenama gasa, pogotovo u slučaju naknada za struju.

"Elektrane koriste gas da bi zadovoljile tražnju za strujom. Čim vam raste cijena gasa, raste vam i cijena struje. Cijene su sada od 170 do 180 evra po megavat satu, ali su dugoročna očekivanja da bi ona trebalo da padne na nekih stotinak evra po megavat satu", navodi Marković.

Kaže i da statistika pokazuje kako potrošnja struje raste na globalnom nivou za oko četiri procenata i da će tako biti sve do 2027. godine.

"Tom rastu najviše je doprineo rast potrošnje električne energije u Kini, Indiji i u ostatku Azije. On je na oko osam odsto, a u Americi i Evropi je na dva procenta. Razlog, recimo, u Evropi je i taj što je tu struja najskuplja", sumira Marković.

Posljedice američkih sankcija NIS-u

Na pitanje da prokomentariše posljedice američkih sankcija Naftnoj-industriji Srbije i najavljeni početak njihove primjene 27. februara, Marković naglašava da su pozicije i dalje iste.

"Država nema snage da izvrši nacionalizaciju. NIS, sa druge strane, to jest, ruska strana, ne želi da proda svoj dio, tako da smo u pat poziciji. Nadamo se da će zahtjev za odlaganjem primjene prihvatiti do 27. februara. Ako toga ne bude, dolazi do blokade NIS-ovih računa, a time i otežano poslovanje kompanije, koje se onda preslikava i na druge grane privrede", zaključuje Željko Marković iz Saveza energetičara u razgovoru za RTS.

(EUpravo zato/rts.rs)