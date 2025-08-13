Tragedija nakon podviga: Kineskinja poginula u odronu kamenja na drugom najvišem vrhu svijeta

Kineska planinarka preminula je na sjeveru Pakistana nakon što ju je zahvatio odron kamenja dok se spuštala sa K2, drugog najvišeg vrha u svijetu, saopštili su zvaničnici.

Guan Đing je pogodilo kamenje dok se spuštala sa K2, dan nakon što je stigla do vrha sa grupom penjača, rekao je Fajzulah Farak, portparol regionalne vlade Gilgit-Baltistana.

Farak je izjavio da je u toku akcija izvlačenja njenog tijela, prenio je AP.

Pakistansko planinarsko udurženje potvrdilo je njenu smrt i saopštilo da je ona u ponedjeljak uspješno stigla do vrha.

K2, koji se uzdiže 8.611 metara iznad nivoa mora u planinskom vijencu Karakorum, smatra se jednom od najopasnijih planina za penjanje zbog strmih padina, nepredvidivog vremena i čestih odrona kamenja.

Ovaj smrtni slučaj dogodio se dvije sedmice nakon što je njemačka planinarka i osvajačica olimpijske zlatne medalje Laura Dalmajer poginula dok je pokušavala da osvoji drugi planinski vrh u ovoj regiji.

SRNA