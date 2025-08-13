Ubija 100 ljudi jednim ujedom: Lista najsmrtonosnijih zmija na svijetu

Od zmije koja jednim ujedom može da ubije 100 ljudi do vrste koja godišnje odnese 5.000 života.

Ujedi zmija godišnje odnesu čak 138.000 ljudskih života, a Svjetska zdravstvena organizacija ih naziva "zanemarenim problemom javnog zdravlja".

Iako od oko 3.900 poznatih vrsta samo 725 su otrovne, a svega 250 može da usmrti čovjeka jednim ujedom, posljedice susreta sa nekima od njih su gotovo uvijek fatalne.

Zmija koja ubija najviše ljudi: Paščana efa

Ova agresivna vrsta sa Bliskog istoka i iz centralne Azije svake godine usmrti oko 5.000 ljudi u Indiji. Njena blizina naseljenim mjestima i brzina napada čine je najopasnijom zmijom svijeta.

Najotrovnija zmija svijeta: Kopneni tajpan

Jedan ugriz ove australijske zmije sadrži dovoljno otrova da ubije 100 odraslih ljudi. Ipak, retko dolazi u kontakt sa ljudima, pa su smrtni ishodi izuzetno rijetki.

Crna mamba - smrt za pola sata

Najstrašnija zmija Afrike poznata je po brzini i smrtonosnom otrovu. Bez liječenja, smrtnost je 100 odsto, a smrt može nastupiti za samo 30 minuta.

Velika četvorka Indije

Na indijskom potkontinentu četiri vrste izazivaju najveći broj ujeda:

Raselova ljutica - odgovorna za 43 odsto svih ujeda u Indiji

Plavi krajt - otrov izaziva paralizu i prestanak disanja

Indijska kobra - često se viđa u naseljima

Peščana efa - već pomenuti svetski "rekorder" po broju žrtava

Otrovnice iz Afrike i Australije

Afrički pafader - najviše žrtava među afričkim zmijama

Smrtonosna ljutica - kamuflaža i snažan otrov, smrtnost do 60%

Tigrasta zmija - izaziva opasno unutrašnje krvarenje

Obalski tajpan - rekordno proizvodi otrov, dovoljan da ubije 400 ljudi

Istočna smeđa zmija - najsmrtonosnija u Australiji

Kraljevska kobra - zmija "kralj". Najduža otrovna zmija na svijetu (do 5,85 m) i nacionalna životinja Indije. Iako poštovana u kulturi, ugrožena je zbog gubitka staništa i krivolova.

Sjevernoamerički rekorder

Istočna dijamantska zvečarka je najopasnija zmija Sjeverne Amerike, sa snažnim hemotoksinom koji uništava krv i tkivo. Ipak, u SAD-u godišnje od ujeda zmija umre svega pet ljudi.

Pročitajte u posebnom tekstu koje otrovnice postoje kod nas.

