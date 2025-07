U Srpskoj postoji 14 vrsta zmija, od toga su samo tri otrovne

Na teritoriji Republike Srpske i BiH postoji oko 14 vrsta zmija među kojima su otrovne poskok, šarka i šargan, dok ostale, poput smukulje ili bjelouške nisu opasne za ljude, rekao je veterinar Srđan Vučenović.

On je istakao da ljetna temperatura i boravak ljudi u prirodi donosi česte susrete sa zmijama, koje, iako ih mnogi doživljavaju sa nelagodom i strahom, nisu neprijatelji, već izbjegavaju ljude i nikada ne napadaju prve.

Kad je riječ o otrovnicama, Vučenović je naveo se poskok javlja u svim regijama BiH do 2.000 metara nadmorske visine i prepoznatljiv je po rogu na vrhu glave i cik-cak šari duž tijela.

"Nalazi se na kamenitim i suvim područjima, na osunčanim stijenama", napomenuo je Vučenović i dodao da se šarka i šargan pojavljuju u planinskim predjelima, poput Bjalšnice, Igmana, Vlašića, Zelengore, Jahorine i neće u kamenjare jer im je vruće.

Prema njegovim riječima, zmije ne napadaju prve, ali da treba biti oprezan jer reaguju odbrambeno kada ih ljudi iz straha napadnu ili slučajno stanu na njih.

"Zato im se ne treba približavati niti ih dodirivati i tjerati", pojasnio je Vučenović.

On je naveo i da zmijama odgovara temepratura do 32 stepena Celzijusova, te da u vrijeme većih vrućina one bježe u šumu i penju se na drvo.

"Na to se posebno treba obratiti pažnja ako šetate kroz šumu ili planinarite kroz rastinje", upozorio je Vučenović.

Vučenović je napomenuo da treba obratiti pažnju kada se hoda po zapuštenim zaraslim mjestima s obzirom na to da zmija traži mirno i tiho mjesto u kojem će da boravi, hrani se i spava.

"Za sigurnost u prirodi potrebno je nositi zatvorenu i čvrstu obuću, duge pantalone i štap, ne zavlačiti ruke u pukotine, kamenje, visoku travu, te paziti gdje se sjeda ili ostavljaju stvari. Zmije osjete čovjeka, zato je potrebno štapom lupati od zemlju, stvarati vibracije nakon čega će one pobjeći", rekao je Vučenović.

Vučenović napominje da su ujedi zmije rijetki, kao i smrtni ishodi.

"Zubi kod zmije su dugi i do jednog centimetra i stvaraju ubode koji će kasnije izazvati zgrušavanje krvi. Pojavljuje se crvenilo i otok na mjestu ujeda. Bitno je javiti se na vrijeme ljekaru da se dobije protivotrov i liječenje zatim traje oko sedam dana", rekao je Vučenović.

Prema njegovim riječima, kod životinja su češći ujedi zmija i bitno je reagovati na vrijeme.

Najčešća mjesta ujeda zmije kod životinja su trbuh i vime, a kod ovaca njuška i predjeli glave, koji su spušteni u travu dok životinja pase.

Vučenović savjetuje da je sumpor najbolje sredstvo koje tjera zmije, te da se može kupiti u poljoprivrednim radnjama.

