Neispravna zaštitna oprema u BiH: Sa tržišta povučena tri modela rukavica, 24 uništena

Sa tržišta BiH povučena su tri modela rukavica za zaštitu od mehaničkih povreda, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Izvor: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Povučeno je ukupno 59 komada rukavica, od kojih su 24 uništena.

Agencija i nadležne inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta sproveli su prokativni nadzor zaštitnih rukavica čiji su bezbjednosni zahtjevi propisani Naredbom o ličnoj zaštitnoj opremi i pratećim standardima, te su u skladu s tim izvršili administrativne provjere i laboratorijsko ispitivanje.

Tokom nadzora izvršeno je 11 inspekcijskih kontrola.

Ukupno je kontrolisano devet modela rukavica za zaštitu od mehaničkih povreda, od kojih su četiri bila usklađena sa Naredbom o ličnoj zaštitnoj opremi, dok su neusklađenosti utvrđene kod pet modela u količini od 2.464 komada.

Poslovni subjekti su dobrovoljno izvršili usklađivanje dva modela /2.405 komada/ zaštitnih rukavica sa odredbama propisanim ovom naredbom.