Neispravna zaštitna oprema u BiH: Sa tržišta povučena tri modela rukavica, 24 uništena

Sa tržišta BiH povučena su tri modela rukavica za zaštitu od mehaničkih povreda, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.
Povučeno je ukupno 59 komada rukavica, od kojih su 24 uništena.
Agencija i nadležne inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta sproveli su prokativni nadzor zaštitnih rukavica čiji su bezbjednosni zahtjevi propisani Naredbom o ličnoj zaštitnoj opremi i pratećim standardima, te su u skladu s tim izvršili administrativne provjere i laboratorijsko ispitivanje.
Tokom nadzora izvršeno je 11 inspekcijskih kontrola.
Ukupno je kontrolisano devet modela rukavica za zaštitu od mehaničkih povreda, od kojih su četiri bila usklađena sa Naredbom o ličnoj zaštitnoj opremi, dok su neusklađenosti utvrđene kod pet modela u količini od 2.464 komada.
Poslovni subjekti su dobrovoljno izvršili usklađivanje dva modela /2.405 komada/ zaštitnih rukavica sa odredbama propisanim ovom naredbom.