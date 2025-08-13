logo
Tužilaštvo BiH traži mjere zabrane za novinarku Natašu Zubac-Miljanović i dvije službenice Granične policije

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Tužilaštvo BiH predložilo je Sudu BiH određivanje mjera zabrane novinarki Nataši Zubac-Miljanović iz Trebinja te službenicama Granične policije BiH Sanji Kriještorac i Andrei Mujkić.

Tužilaštvo traži pritvor za novinarku natašu zubac Izvor: N1/screenshot

Sve tri su osumnjičene za krivično djelo odavanje službene tajne.

Postupajuća državna tužiteljica Sanita Imamović predložila je da se novinarki odredi zabrana kontaktiranja sa svjedocima, zabrana putovanja i obavezno javljanje policiji, javlja Istraga. Za dvije službenice Granične policije predložene su iste mjere, uz dodatnu zabranu obavljanja poslova u Graničnoj policiji BiH. Sud BiH bi se o ovom prijedlogu trebao izjasniti najkasnije naredne sedmice.

Ukoliko Sud prihvati prijedlog Tužilaštva, to bi bio presedan u bh. pravosuđu, jer bi time bilo utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je novinar počinio krivično djelo odavanja službene tajne, što bi moglo otvoriti vrata procesuiranju drugih novinara koji objavljuju povjerljive informacije.

Podsjećamo, novinarka Zubac-Miljanović uhapšena je prošlog četvrtka zbog sumnje da je ambasadama zapadnih zemalja u Sarajevu poslala e-mail u kojem je kritikovala rad policijskih i pravosudnih institucija u BiH. U prilogu tog e-maila, navodno, bila je i fotografija dokumenta Granične policije BiH snimljena u prostorijama te institucije.

Predmet je otvoren nakon što je Ambasada Njemačke spornu poruku proslijedila Graničnoj policiji, koja je o svemu obavijestila Tužilaštvo BiH. Postupak vodi tužiteljica Imamović, pod direktnom kontrolom državnog tužioca Džermina Pašića, o čijem je radu novinarka ranije intenzivno pisala.

Dan nakon hapšenja, Zubac-Miljanović je puštena na slobodu, a pretres njenog doma obavljen je po usmenoj naredbi Suda BiH, bez informisanja sutkinje za prethodni postupak da je meta akcije – novinarka.

(MONDO)

Tagovi

novinari pritvor

Još iz INFO

