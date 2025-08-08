Vijeće za štampu: Postupci protiv novinarke RTRS-a narušavaju slobodu izražavanja

Upravni odbor Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini izrazio je danas ozbiljnu zabrinutost povodom hapšenja novinarke RTRS-a Nataše Miljanović Zubac, njenog prebacivanja iz Trebinja u Sarajevo, te pretresa njenog doma i oduzimanja radne opreme.

Izvor: wellphoto/Shutterstock

U saopštenju Upravnog odbora navodi se da takvi postupci, koji uključuju lišenje slobode novinara, pretrese i zaplijenu materijala, nose rizik od ozbiljnog narušavanja prava na slobodu izražavanja, zaštitu izvora informacija i nesmetano obavljanje novinarskog posla.

"Takvi postupci, posebno kada su praćeni nesrazmjernom upotrebom sile, mogu se tumačiti kao oblik institucionalnog pritiska i zastrašivanja, što je neprihvatljivo u demokratskom društvu", ističe se u saopštenju.

Vijeće za štampu i online medije podsjeća da su zaštita izvora i nezavisnost novinara temeljni standardi profesije, potvrđeni međunarodnim konvencijama i domaćim zakonodavstvom. Nadležne institucije, kako se navodi, imaju obavezu da osiguraju da se svaka istraga vodi uz puno poštivanje tih standarda.

Upravni odbor je pozvao nadležne organe da hitno osiguraju poštivanje prava novinarke Miljanović Zubac, omoguće joj pravnu pomoć i transparentno informišu javnost o razlozima i toku postupka, kako bi se otklonile sumnje u politički ili institucionalni pritisak.

"U demokratskom društvu novinari ne smiju biti mete represije zbog svoga rada, već im se mora omogućiti da slobodno, sigurno i dostojanstveno obavljaju svoj posao", zaključuje se u saopštenju.

(Mondo)