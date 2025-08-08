Novinarka Nataša Miljanović Zubac puštena na slobodu

Novinarka Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) Nataša Miljanović-Zubac puštena je na slobodu nakon što je provela noć u prtivoru.

Izvor: N1/screenshot

Zahvalila se svim kolegama i medijima na podršci i pručila da sve što radi, radi kako bi BiH bila sigurnija i bolja za život, javlja N1.

"Zahvaljujem se svim kolegama na pomoći u ovome što smatram iživljavanjem sistema zato što ukazujem na korupciju i kriminal u sistemu. Uhapšena sam kao najteži kriminalac, nije bilo potrebe.

Da mi je bilo ko poslao poziv odazvala bih se sve i jednoj instituciji, osim da mi je poziv stigao kasno uveče. Moram reći da su ljudi sinoć bili korektni", kazala je Nataša Miljanović-Zubac.

Istakla je kako je noć provela u Graničnoj policiji, a potom je dovedena u Sud.

(MONDO/N1)