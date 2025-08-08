Iz Tužilaštva potvrđeno hapšenje novinarke i još jedne pripadnice Granične policije

Pripadnici Granične policije izvršili su danas pretrese i uhapsili ženu čiji su inicijali N.M.Z. (51), te pripadnice Granične policije S.K. (44) i A.M. (32) osumnjičene za krivično djelo odavanje tajnih podataka.

One su uhapšene zbog ugrožavanja istraga teških krivičnih djela, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Nakon ispitivanja osumnjičenih tužilac će uputiti Sudu BiH prijedlog za određivanje mjera zabrane.

Današnja akcija sprovedena je prema nalogu Tužilaštva BiH.

Riječ je o novinarki Nataši Miljanović Zubac, a inspektorka Sektora za istrage Granične policije BiH S. K. je uhapšena jutros na graničnom prelazu Vardište kod Višegrada.

