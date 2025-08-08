logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iz Tužilaštva potvrđeno hapšenje novinarke i još jedne pripadnice Granične policije

Iz Tužilaštva potvrđeno hapšenje novinarke i još jedne pripadnice Granične policije

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Pripadnici Granične policije izvršili su danas pretrese i uhapsili ženu čiji su inicijali N.M.Z. (51), te pripadnice Granične policije S.K. (44) i A.M. (32) osumnjičene za krivično djelo odavanje tajnih podataka.

Potvrđeno hapšenje tri žene granična policija novinarka Izvor: MONDO/ Dragana Božić

One su uhapšene zbog ugrožavanja istraga teških krivičnih djela, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Nakon ispitivanja osumnjičenih tužilac će uputiti Sudu BiH prijedlog za određivanje mjera zabrane.

Današnja akcija sprovedena je prema nalogu Tužilaštva BiH.

Riječ je o novinarki Nataši Miljanović Zubac, a inspektorka Sektora za istrage Granične policije BiH S. K. je uhapšena jutros na graničnom prelazu Vardište kod Višegrada.

(Srna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje novinari granična policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ