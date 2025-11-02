Pijani, brzi i bez pojasa: Gotovo 2.000 vozača moralo ponovo na polaganje zbog prekršaja

Gotovo 2.000 vozača je u posljednjih pet godina u Republici Srpskoj moralo ponovo polagati ispit iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja, jer su zbog prekršaja izgubili pravo na upravljanje vozilom.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, ove godine na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa poslato je 235 vozača, dok je lani na ponovno polaganje išlo njih 427.

U 2023. godini na ponovnu provjeru je išlo 430 vozača, godinu ranije 345, pravo na upravljanje vozilom 2021. godine izgubilo je 354, a 2020. godine 182 vozača, navodi Glas Srpske.

Najčešći razlozi zbog kojih vozači ostaju bez dozvole prekoračenje brzine, vožnja pod dejstvom alkohola, nekorišćenje bezbjednosnog pojasa i istek važenja registracije vozila.

Kako je pojašnjeno, vozaču koji u periodu od godinu dana skupi deset kaznenih poena nadležni organ privremeno oduzima vozačku dozvolu i upućuje ga na provjeru poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

"Kada je riječ o početnicima, ako u prve dvije godine naprave prekršaje i skupe četiri kaznena boda, dozvolu poništava nadležni organ, a lice stiče pravo na upravljanje tek nakon ponovnog polaganja ispita", naveli su iz policije.

Prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja, lice koje upravlja vozilom iako mu je to zabranjeno, može biti kažnjeno novčanom kaznom od 400 do 1.000 KM, uz zabranu upravljanja od dva do šest mjeseci i dva kaznena boda.

Podaci MUP-a pokazuju da u Srpskoj čak 138.917 vozača ima dug zbog neplaćenih novčanih kazni za prekršaje u saobraćaju, u ukupnom iznosu od 19,5 miliona KM.

Najveći pojedinačni dugovi evidentirani su kod vozača u Istočnom Sarajevu i to 45.130 KM, u Jezeru 43.794 KM, Prijedoru 43.465 KM, Doboju 40.258 KM, Bijeljini 33.815 KM i Banjaluci 33.091 KM, rekli su iz policije.

Vozači koji ne izmire novčane kazne ne mogu registrovati vozilo, produžiti registraciju, promijeniti vlasnika vozila niti dobiti novu vozačku dozvolu.