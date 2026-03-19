Aviosaobraćaj u rasulu: Letovi se masovno otkazuju, pogledajte spisak svih blokiranih linija

Aviosaobraćaj je u rasulu zbog rata u Iranu, a mnoge avio-kompanije otkazuju letove ka ključnim destinacijama. Provjerite spisak blokiranih linija.

Globalni aviosaobraćaj i dalje je ozbiljno poremećen zbog rata u Iranu, koji je doveo do zatvaranja ključnih čvorišta na Bliskom istoku, uključujući Dubai, Dohu i Abu Dabi, ostavljajući više desetina hiljada putnika blokiranim.

Grčka kompanija Egean erlajns otkazala je letove ka Tel Avivu, Bejrutu i Amanu do 22. aprila, dok su letovi ka Erbilu i Bagdadu obustavljeni do 24. maja, a ka Rijadu i Dubaiju do 18, odnosno 19. aprila, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Francuski Er Frans otkazao je letove ka Tel Avivu i Bejrutu do 21. marta, a ka Dubaiju i Rijadu do 20. marta, dok je holandski KLM suspendovao letove ka Rijadu, Damamu i Dubaiju do 28. marta i ka Tel Avivu do 11. aprila

Njemačka grupa Lufthanza grupa, koja uključuje više evropskih avio-kompanija, obustavila je letove ka Tel Avivu do 9. aprila, a ka drugim gradovima regiona do kraja marta, dok su letovi ka Teheranu obustavljeni do kraja aprila.

Američki Delta erlajns otkazao je letove između Njujorka i Tel Aviva do kraja marta i početka aprila, dok je obnova linije Atlanta-Tel Aviv odložena do početka avgusta.

Kanadski avio-prevoznik (Er Kanada) otkazao je letove ka Tel Avivu do 2. maja i ka Dubaiju do 28. marta, dok je španski Iberija obustavio letove ka Tel Avivu do 10. aprila.

Avio-kompanije iz Zaliva, uključujući Emirejts i Etihad ervejz, saopštile su da lete po redukovanom ili ograničenom redu letenja nakon djelimičnog otvaranja vazdušnog prostora.

Britanski Britiš ervejz produžio je obustavu letova ka više destinacija, uključujući Aman, Dubai i Tel Aviv, do kraja maja, dok su letovi ka Dohi obustavljeni do kraja aprila.

Turski Turkiš erlajns otkazao je letove ka više zemalja regiona do 19. marta, dok su letovi ka Iranu obustavljeni do 20. marta.

Mađarska niskotarifna kompanija Viz er suspendovala je letove ka Izraelu do 29. marta, a ka Dubaiju, Abu Dabiju, Amanu i Džedi iz Evrope do sredine septembra.

Mnoge druge kompanije, uključujući kanadske, japanske, indijske, dalekoistočne i bliskoistočne preduzele su slične mjere, uz otkazivanja i odlaganja letova zbog bezbjednosne situacije i zatvorenog vazdušnog prostora.

Stručnjaci upozoravaju da bi poremećaji u aviosaobraćaju mogli da potraju ukoliko se sukob nastavi, uz dodatne posljedice po globalnu ekonomiju i transport.

