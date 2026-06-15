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Opozicija u Banjaluci postavila "brojčanik zaduženja" Republike Srpske (FOTO/VIDEO) 2

Opozicija u Banjaluci postavila "brojčanik zaduženja" Republike Srpske (FOTO/VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
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Predstavnici Pokreta Sigurna Srpska, SDS-a i Narodnog fronta postavili su na Trgu Krajine u Banjaluci "brojač duga" Republike Srpske, kako su ranije najavili nakon sastanka na kojem su govorili o najavljenom novom zaduženju.

Opozicija predstavila "brojač duga" na Trgu Krajine Izvor: Mondo - Slaven Petković

Riječ je o velikiom ekranu sa brojevima koji se mijenjaju u realnom vremenu, na kojem piše "Brojčanik zaduženja Republike Srpske u 2026. godini".

Opozicione stranke su ranije saopštile da će brojač prikazivati procijenjeni rast zaduženosti Republike Srpske u realnom vremenu, kao reakciju na najavljeno zaduženje Vlade RS u iznosu od oko 800 miliona KM.

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Tagovi

SDS Pokret Sigurna Srpska Draško Stanivuković narodni front

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Komentari 2

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Upisala

Koliko je ovo koštalo? Nisu mogli jednostavno napraviti vebsajt sa brojačem, morali su da kupe čitavu instalaciju koja će poslije samo da se baci. Samo vi bacajte pare, svakako nisu vaše.

zole

Kad postavi brojčanik zaduženja grada onda ću ga smatrati da je korektan

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Hvala što ste poslali vijest.

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