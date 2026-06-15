Predstavnici Pokreta Sigurna Srpska, SDS-a i Narodnog fronta postavili su na Trgu Krajine u Banjaluci "brojač duga" Republike Srpske, kako su ranije najavili nakon sastanka na kojem su govorili o najavljenom novom zaduženju.
Riječ je o velikiom ekranu sa brojevima koji se mijenjaju u realnom vremenu, na kojem piše "Brojčanik zaduženja Republike Srpske u 2026. godini".
Opozicija u Banjaluci postavila "brojčanik zaduženja" Republike Srpske (FOTO/VIDEO)
Opozicione stranke su ranije saopštile da će brojač prikazivati procijenjeni rast zaduženosti Republike Srpske u realnom vremenu, kao reakciju na najavljeno zaduženje Vlade RS u iznosu od oko 800 miliona KM.