Opozicija u Banjaluci postavila "brojčanik zaduženja" Republike Srpske (FOTO/VIDEO)

Predstavnici Pokreta Sigurna Srpska, SDS-a i Narodnog fronta postavili su na Trgu Krajine u Banjaluci "brojač duga" Republike Srpske, kako su ranije najavili nakon sastanka na kojem su govorili o najavljenom novom zaduženju.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Riječ je o velikiom ekranu sa brojevima koji se mijenjaju u realnom vremenu, na kojem piše "Brojčanik zaduženja Republike Srpske u 2026. godini".

Opozicione stranke su ranije saopštile da će brojač prikazivati procijenjeni rast zaduženosti Republike Srpske u realnom vremenu, kao reakciju na najavljeno zaduženje Vlade RS u iznosu od oko 800 miliona KM.