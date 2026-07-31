"Došla je u Srbiju samo dan prije nestanka": Majka ubijene Ruskinje o njenoj posljednjoj poruci

Majka ubijene Ruskinje Ljudmile Turkove Konstantinovne otkrila je da joj se ćerka poslhednji put javila porukom 25. jula u kasnim večernjim satima.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Društvene mreže/printscreen

Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna (28) čije je tuhelo, prema prvim rezultatima istrage, pronađeno u koferu u kanalu u Padinskoj skeli, doputovala je u Srbiju samo dan prije nestanka 25. jula.

Prema riječima njene majke, koja se tokom potrage za Ljudmilom oglasila na društvenim mrežama, njena ćerka je doputovala u Beograd turistički, u posjetu prijateljicama koje ovdje žive već neko vrijeme.

Izvor: društvene mreže/printscreen

Kako je navela, ćerka joj se posljednji put javila 25. jula oko 23.20 sati, kada joj je poslala poruku da se druži sa prijateljima koje je došla da posjeti u Beogradu. Dodala je da joj je napisala da je dobro, i da će je pozvati sutradan.

"Poslala mi je poruku da je izašla sa djevojkama, da je sve u redu i da će pozvati sutra. To je bilo u 23:20. Ne znam gdje je išla. Nakon toga, više mi se nije javljala", izjavila je juče za 360.ru njena majka Julija.

Majka nestale žene iz Sankt Peterburga otkrila je i da je njena ćerka iznajmila stan u Beogradu na nedjelju dana. Njene prijateljice, prema nezvaničnim informacijama, tražile su je u stanu, ali je bilo jasno da se posle te noći nije vratila.

"Nikada nije vratila da pokupi svoje stvari", dodala je ona.

Prijateljica nestale Ljudmile, njen nestanak prijavila je policiji, a na društvenim mrežama podijelila je i apel za pomoć.

Ona je izjavila da joj je Ljudmila kobne večeri oko 23 sata rekla da ide u noćni klub na Paliluli, ali da se poslije toga više nije javljala.

Tijelo nestale djevojke, podsjetimo, pronađeno je u kanalu u Padinskoj skeli. Prema nezvaničnim informacijama, ono je bilo spakovano u kofer. Brzom reakcijom policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšen je osumnjičeni za Ljudmilino ubistvo. Navodno, riječ je o državljaninu Turske.

"Istraga, prikupljanje dokaza kao i utvrđivanja vremena i mesta ubistva i dalje je u toku", potvrdio je izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, Ljudmila je u Rusija radila kao promoterka, šankerica i tatu model. Na tijelu je imala nekoliko tetovaža, a sa prijateljicama koje je navodno došla da posjeti u Beogradu je studirala.

(Kurir/MONDO)