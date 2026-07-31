Pokrenuta inicijativa u BiH: Predloženo uvođenje posebnih registarskih tablica za električna i hibridna vozila

Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara uputilo je Ministarstvu komunikacija i transporta inicijativu za izmjene Pravilnika o registraciji vozila kojima bi se normativno uredilo uvođenje posebnih registarskih oznaka za vozila na električni i hibridni pogon.

Izvor: Ministarstvo civilnih poslova BiH

Posebne oznake bile bi osnova za jednostavnije prepoznavanje vozila s nultom ili niskom emisijom, te eventualno uvođenje ciljanih saobraćajnih, parkirališnih i administrativnih pogodnosti, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova.

Inicijativom je predloženo da se, u okviru postojećeg sistema registracije vozila, razmotre odgovarajuća tehnička i normativna rješenja koja bi bila finansijski opravdana, jednostavna za primjenu i usklađena s nadležnostima institucija uključenih u postupak registracije.

"Uvođenje posebnih oznaka ne bi bilo samo pitanje vizuelnog razlikovanja vozila. Takav sistem mogao bi predstavljati preduslov za efikasno sprovođenje budućih mjera kojima bi se podsticala upotreba vozila s nultom ili niskom emisijom, uključujući moguće pogodnosti u području parkiranja, pristupa zonama ograničenog saobraćaja, korištenja određenih saobraćajnih površina, te poreskih i drugih administrativnih olakšica", navedeno je u saopštenju.

Ministar civilnih poslova u Savjetu ministara Dubravka Bošnjak navodi da bi posebne registarske oznake omogućile jasno prepoznavanje električnih i hibridnih vozila u saobraćaju.

"Istovremeno bi osigurale osnovu za primjenu mjera koje, u okviru svojih nadležnosti, mogu uvoditi različiti nivoi vlasti. Stoga smo Ministarstvu komunikacija i transporta predložili da ovo pitanje uredi izmjenama Pravilnika o registraciji vozila", izjavila je Bošnjakova.

Slična rješenja već se primjenjuju u više evropskih država, uz različite modele označavanja, pa NJemačka koristi dodatnu oznaku "E" na registarskoj pločici, dok su pojedine države uvele posebne boje slova, brojeva ili pozadine registarskih pločica.

U saopštenju se dodaje da broj električnih i hibridnih vozila u BiH posljednjih godina raste, što zahtijeva postepeno prilagođavanje regulatornog i saobraćajnog sistema novim tehnologijama.

Donošenje i izmjene podzakonskih propisa kojima se uređuje registracija vozila u nadležnosti su Ministarstva komunikacija i transporta.

Pravilnik o registraciji vozila donosi Ministarstvo komunikacija i transporta, dok bi priprema i sprovođenje predloženog rješenja zahtijevala saradnju sa Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH /IDDEEA/ i nadležnim tijelima za registraciju vozila, navedeno je u saopštenju.