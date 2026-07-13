Tržište automobila u BiH: Hibridi traženiji od dizelaša, prodaja novih vozila u junu oborila rekorde

Tržište novih automobila u junu donijelo je nekoliko istorijskih rekorda koji potvrđuju da je flotna prodaja i dalje glavni pokretač tržišta.

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Iako polovni automobili i dalje imaju apsolutnu dominaciju u ukupnim registracijama, jun je obilježila prodaja sa rekordna 1.494 nova vozila.

Prošli mjesec, prvi put je registrovano čak 9.284putničkih i lakih komercijalnih vozila koja zadovoljavaju Euro 5 i Euro 6 emisione norme, a odnos između ekoloških standarda je skoro izjednačen.

Još jedan zanimljiv pokazatelj govori o blagom podmlađivanju voznog parka, mada je sve skupa daleko od realnog podmlađivanja. U junu je po prvi put registrovano više novih vozila proizvedenih 2026. godine (1.174 primjerka) nego polovnih automobila iz 2011. godine (1.084), koja su godinama najzastupljenije godište među prvi put registrovanim vozilima u Bosni i Hercegovini dospjelim iz uvoza.

Na konto pogona na “junsko gorivo” dostignuta je prošlogodišnja kumulativna prodaja, s obzirom na to da je u razdoblju januar-maj tržište bilo u padu u poređenju s istim periodom lani.

Međutim, treba imati na umu da je ova brojka dobrim dijelom generisana zahvaljujući potrebama namijenjenim pravnim licima. To se prije svega odnosi na rent-a-car servise, kompanije, taksi preduzeća i državne službe i da će se dobar dio preliti i u idući mjesec.

Istovremeno, vrijeme Svjetskog fudbalskog prvenstva donijelo je kolektivne akcije i kampanje, pa su i građani lakše driješili kesu i nabavljali nove automobile tamo gdje su bili primamljiviji popusti i uslovi. Takođe, pored Toyote i KGM-a, od ove godine i Suzuki i Renault privlače kupce 10-godišnjom garancijom. Dakle, još jednom se potvrdilo pravilo, kada trgovci spuste cijene i privuku kupce, prodaja itekako ide.

Shodno tome, struktura kupaca još jednom potvrđuje da tržište novih automobila u Bosni i Hercegovini prije svega pokreću kompanije. Pravna lica u junu su učestvovala sa 57,5 odsto svih registracija novih putničkih vozila, dok su fizička lica činila 42,5 odsto.

Kada je riječ o privatnim kupcima, Toyota je zadržala lidersku poziciju. Gotovo svako šesto novo vozilo registrovano na fizičko lice nosilo je oznaku japanskog proizvođača, čime je Toyota još jednom potvrdila status najpoželjnijeg izbora među građanima, mada procentualno visoko kotiraju i Hyundai i Suzuki.

Na tržištu novih automobila Škoda je zadržala uvjerljivo prvo mjesto bez ozbiljnog konkurenta. Tokom juna registrovano je više od 300 novih vozila ove marke, čime je dodatno povećana prednost u odnosu na konkurenciju. Škoda je za šest mjeseci prodala više nego sljedeća dva pratioca zajedno (Volkswagen i Toyota) i to govori o snazi češkog brenda koji i u regiji predvodi prodajne liste. Istovremeno, sa novih 126 registracija, Octavia je ostala najtraženiji model u BiH s kojim kupci prkose SUV trendu.

Od ostalih proizvođača, najbolji mjesečni rezultat ostvarili su Volkswagen, Toyota, Renault, Dacia i Opel, pri čemu su Renault i Dacia prvi put premašili granicu od 100 registrovanih vozila u jednom mjesecu.

Posmatrano od početka godine, najveće stope rasta među brendovima ostvarili su Chery (+78,8 posto), Opel (+66,7 posto) i Fiat (+56,4 posto), što pokazuje da pojedini brendovi bilježe znatno brži rast od ukupnog tržišta i da postoji potencijal za napredak.

Kineski proizvođači nastavljaju postepeno jačati svoje prisustvo i sve je više novih brendova u BiH. Chery i Geely stabilno se nalaze među 20 najprodavanijih marki, dok MG, Changan, Lynk & Co i BYD hvataju priključak. Udio prodaje kineskih proizvođača u BiH sada iznosi 4,5 odsto tržišta novih putničkih automobila.

U segmentu pogonskih sistema benzinski motori i dalje imaju najveći tržišni udio, ali je jun ujedno bio drugi mjesec ove godine u kojem su hibridni automobili bili traženiji od dizelaša.

Takav trend pokazuje nastavak smanjenja ponude klasičnih dizelskih modela, dok elektrifikovani pogoni postaju sve značajniji dio tržišta novih automobila, što potvrđuje da se i tržište BiH postepeno prilagođava evropskim trendovima. Očekivati da je da se u strukturi prodaje hibridi nađu trajno ispred dizela do kraja godine.

(Mondo/Klix)