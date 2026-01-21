Prosječna starost 17 godina: U BiH u prošloj godini registrovano 1.355.856 vozila

U protekloj 2025. godini u Bosni i Hercegovini ukupno je registrovano 1.355.856 motorna vozila, što u odnosu na 2024. godinu predstavlja povećanje od 60.632 vozila, odnosno od 4,68%.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Federaciji Bosne i Hercegovine ukupno je registrovano 816.064 motornih i priključnih vozila ili 60,19 odsto od ukupnog broja registrovanih vozila na području BiH, a u Republici Srpskoj 496.615 ili 36,63 odsto od ukupnog broja registrovanih vozila na području BiH, dok je u Distriktu Brčko registrovano ukupno 43.177 vozila ili 3,18 odsto od ukupnog broja registrovanih vozila na području BiH.

Kako je saopšteno iz BIHAMK-a, od ukupnog broja registrovanih motornih i priključnih vozila najveći procenat zauzimaju putnička motorna vozila.

"Prema dostupnim podacima o ukupnom broju registrovanih motornih vozila prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini iznosi 17 godina, što znači da je prosječna starost ostala ista, odnosno nepromijenjena u odnosu na 2024. godinu", stoji u njihovoj objavi.

Prema njihovim podacima 74,18 odsto registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini koristi dizel kao pogonsko gorivo, što čini dominantni udio u voznom parku. Benzin je drugi najzastupljeniji izvor pogonskog goriva, sa 22,66 odsto vozila koji ga koriste, dok vozila na biodizel čine svega 0,0124 odsto.

Vozila koja koriste LPG (tečni naftni plin) čine svega 0,0015 odsto, a CNG (komprimirani prirodni plin) zauzima 0,0164 odsto ukupnog broja vozila.

Električna vozila čine 0,0729 odsto, dok je broj vozila na hidrogen izuzetno mali, s udjelom od 0,0001 odsto.

Brend Volkswagen najzastupljeniji je na tržištu Bosne i Hercegovine sa udjelom od 30,08 odsto u ukupnom broju registrovanih vozila, drugi po zastupljenosti je brend Škoda sa 8,15 odsto, dok je Mercedes treći sa udjelom od 6,81 odsto.

Ostali brendovi kao što su Audi, Peugeot, Opel i Renault imaju značajan udio na cestama Bosne i Hercegovine, sa procentima 6,51 odsto, 6,02 odsto, 5,31 odsto i 5,07 odsto, objavio je BIHAMK.

"Upoređujući broj registrovanih vozila po starosnoj strukturi, odnosno prema Euro standardima, možemo zaključiti da se kako starosna tako i ekološka struktura voznog parka u našoj zemlji iz godine u godinu blago mijenja i da na cestama saobraća sve veći broj vozila sa višim Euro standardima, ali nažalost još uvijek ne istim intenzitetom kako raste ukupan broj registrovanih vozila u našoj zemlji", zaključili su u BIHAMK-u.

(Mondo)