Rast tržišta vozila: 13,7% više prvih registracija — benzin najtraženiji među novim automobilima

U septembru 2025. godine u Bosni i Hercegovini je prvi put registrovano 10.276 motornih vozila, što predstavlja rast od 13,7 odsto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Izvor: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Putnički automobili čine najveći udio prvih registracija sa 75,2 odsto, dok kamioni učestvuju sa 6,8 odsto, prikolice sa 3,4 odsto, motocikli sa 3,1 odsto, mopedi sa 2,1 odsto, cestovni tegljači i poluprikolice s 1,4 odsto, specijalna vozila sa 0,9 odsto, a autobusi sa najnižih 0,4 odsto.

U septembru je zabilježen i značajan porast prvih registracija novih vozila: registrovano je 1.722 nova motorna vozila, što je povećanje od 31,3 odsto u odnosu na septembar prošle godine.

Novi automobili čine 16,8 odsto ukupno prvi put registrovanih vozila u tom mjesecu. U periodu januar–septembar 2025. godine ukupno je registrovano 15.326 novih motornih vozila, što je porast od 9,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Među novim vozilima najzastupljeniji su putnički automobili koji čine 44,9 odsto novih registracija. Od ukupnog broja prvi put registrovanih novih vozila u septembru 57,3 odsto registrovana su na fizička lica, dok su preostala registrovana na pravna lica.

Analiza tipa pogonskog goriva kod novih putničkih automobila pokazuje da benzin dominira sa 48,7 odsto udjela, dizel učestvuje sa 34,3 odsto, benzin‑hibrid sa 11,9 odsto, dizel‑hibrid sa 3,1 odsto, benzin‑LPG sa 1,5 odsto, dok električni pogon čini tel 0,5 odsto novih registracija.

Detaljni podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju i kategorijske pomake u odnosu na septembar 2024: mopedi i motocikli bilježe značajne relativne poraste (32,1 odnosno 32,4 odsto), putnički automobili rast od 12,7 odsto, dok su tegljači i poluprikolice zabilježili pad u pojedinim segmentima. Ukupno, u devetomjesečnom periodu evidentiran je porast od 11,5 odsto u broju prvi put registrovanih motornih vozila u BiH.