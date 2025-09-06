logo
Najprodavaniji automobili u Evropi: Prva polovina godine u znaku njemačkih i korejskih giganata

Najprodavaniji automobili u Evropi: Prva polovina godine u znaku njemačkih i korejskih giganata

Autor Dušan Volaš
0

U prvoj polovini 2025. godine, automobilsku industriju u Evropi predvode najveći svjetski proizvođači automobila. Infografika prikazuje deset grupa koje su zabilježile najveću prodaju u Evropi, na osnovu broja prodatih vozila.

Automobilska industrija u Evropi: Prva polovina godine u znaku njemačkih i korejskih giganata Izvor: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Folksvagen je na prvom mjestu. Njemački proizvođač nastavlja da dominira tržištem u Evropi. Sa prodajom od 1.801.000 vozila, Folksvagen održava svoju poziciju lidera među proizvođačima. Slijedi ga Stelantis, koji nastavlja da značajno povećava svoje prisustvo. Ova grupa, koja obuhvata brendove kao što su Pežo, Fijat, Opel i Sitroen, zabilježila je značajan porast prodaje, dostigavši 1.045.000 automobila.

Na trećem mjestu je Reno. Francuski proizvođač ostaje među vodećim brendovima u Evropi, sa prodajom od 704 hiljade vozila.

Hjundai-Kija bilježi prodaju od 541 hiljade automobila. Korejski proizvođači postepeno preuzimaju sve veći udio na evropskom tržištu. Prvih pet zaokružuje BMW. Brend poznat po svojim luksuznim vozilima nastavlja da dobro posluje u Evropi. Sa prodajom od 485.000 automobila, BMW održava visok udio na tržištu premijum vozila.

Izvor: Screenshot

Tojota je na šestom mjestu. Japanski gigant bilježi prodaju od 479.000 vozila. Mercedes-Benc je prodao 355.000 automobila. Njemački proizvođač luksuznih vozila nastavlja da bilježi snažnu prodaju i jedan je od najpoznatijih brendova u premijum segmentu.

Na osmom mjestu je Ford. Američki proizvođač ima 257.000 prodatih automobila i održava stabilnu poziciju na evropskom tržištu.

Geely, kineski proizvođač koji postaje sve relevantniji na globalnoj automobilskoj sceni, prodaje 202.000 automobila u Evropi. Geely, koji je vlasnik brenda Volvo, bilježi porast interesovanja za svoje automobile, posebno u segmentu električnih vozila.

Na 10. mjestu je Nisan. Iako je na samom dnu liste, sa prodajom od 166.000 vozila, japanski proizvođač i dalje ima značajno prisustvo na evropskom tržištu.

(Mondo/Poslovni dnevnik)

automobili Evropa prodaja

