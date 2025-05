Najskuplji auto u BiH 511.000 KM: Možete li da pogodite o kom automobilu je riječ?

Tokom četiri mjeseca ove godine u Bosnu i Hercegovinu je uvezeno skoro 30.000 automobila vrijednosti oko 380 miliona KM, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Kako piše u podacima, od 1. januara do 30. aprila ove godine uvezeno je 29.973 automobila, od kojih je 26.746 polovnih, a 3.227 novih.

U odnosu na četiri mjeseca prošle godine uvezeno je skoro 2.000 vozila više, tačnije 1.995.

Tada je uvezeno ukupno 27.798 automobila.

Ipak, u četiri mjeseca prošle godine je uvezeno više novih automobila nego u četiri mjeseca ove, ali znatno manje polovnih.

Kada su u pitanju najskuplji automobili, tokom četiri mjeseca ove godine je najskuplji uvezen u BiH bio Porsche 911 GT3 RS koji je vlasnika koštao ukupno 511.118 KM računajući i dažbine.

Slijedi Mercedes Benz G klasa AMG G63 koji je koštao 459.438 KM računajući dažbine, pa Porsche 911 Turbo vrijednosti 446.540 KM.

Dalje ide Mercedes AMG SL63 koji je vlasnika koštao 430.295 KM računajući dažbine, a prvih pet najskupljih zatvara još jedan Porsche 911 GT3 RS koji je ukupno plaćen 415.422 KM.

Podaci UIO BiH pokazuju da je tokom ove godine uvezeno 59 električnih automobila, dok je u istom periodu prošle godine uvezeno njih 67.

Prvih pet najskupljih električnih automobila koji su uvezeni u BiH ove godine su marke Porsche.

Najskuplji od njih je Porsche Taycan 4S koji je vlasnika koštao 222.351 KM.

Hibridnih vozila je uvezeno skoro duplo više nego u četiri mjeseca prošle godine.

Tako su ove godine u Bosnu i Hercegovinu došla 932 hibridna automobila, a od januara do aprila prošle njih 549.

Od ukupnog iznosa od oko 380 miliona KM, električni automobili uvezeni u BiH tokom ove godine koštali su oko 3,3 miliona KM, a hibridi 69,5 miliona KM.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, kazao je za Nezavisne novine da na tržištu uglavnom prevladavaju polovni automobili.

"Prema trenutnim podacima, naše tržište još nije u stanju da prihvata nove automobile, jer su cijene izuzetno visoke i zbog kupovne moći građani se odlučuju za polovne automobile. Drugi razlog je taj što Evropska unija hoće da se riješi auta sa unutrašnjim sagorijevanjem. Što se tiče ponude, mislim da je ona velika, ali još nije proradio zakon tržišta da dođe do smanjenja cijena. U kojem će se pravcu ići, to je teško predvidjeti, ali moje mišljenje je da neće doći do smanjenja cijena", istakao je Ćorić.

Da bi auto ušao u BiH, u skladu sa važećom legislativom, mora zadovoljiti minimalne tehničke uslove homologacije vozila, odnosno ispitivanja tehničkih karakteristika svakog pojedinačnog vozila, koje sprovode ovlašteni tehnički servisi u BiH.

"Kada osoba dolazi s vozilom u BiH, prijavljuje ga za uvoz na graničnom prelazu, nakon čega dobija provoznu carinsku prijavu na rok do šest dana i u tom roku mora otići u ovlašteni tehnički servis koji provjerava vozilo i izdaje uvjerenje da ono zadovoljava minimalne tehničke uslove homologacije vozila", naveli su ranije iz UIO BiH.

Kad su u pitanju uvozne dažbine, standardna stopa carine za putnička motorna vozila iznosi 15 odsto te PDV 17 odsto.

"Ako su u pitanju polovna putnička vozila porijeklom iz EU, od početka 2013. godine carina je ukinuta i plaća se samo PDV od 17 odsto na utvrđenu carinsku vrijednost vozila. Da bi osoba bila oslobođena plaćanja carine, mora imati dokaz o porijeklu vozila iz EU, a to je izjava na fakturi od prodavca vozila (ako se vozilo kupuje u firmi koja može izdati fakturu), ili obrazac EUR 1 (ako se vozilo kupuje od fizičkog lica putem ugovora o prodaji, ili je eventualno već u vlasništvu uvoznika)", dodali su iz UIO BiH.

