Vožnja sa zimskim gumama ljeti je veoma opasna: Ova vrsta pneumatika sve popularnija

Prednosti zimskih guma u zimskom periodu su i ozbiljne mane tokom ljetnjih mjeseci.

Izvor: Krasula/Shutterstock

Vožnja sa zimskim gumamaljeti je veoma loša ideja, prvenstveno jer je opasno, ali i finansijski neisplativo. Razlika između zimskih i ljetnjih guma nije samo u dubini i vrsti šare, već i u materijalu od kojeg su napravljene.

Zimske gume su napravljene od mekše smješe, koja zadržava dobre karakteristike i kada temperatura ode daleko ispod nule, pri čemu karakteristična duboka šara pomaže da „kopaju“ kroz snijeg i bolje „grebu“ po ledu.

Međutim, upravo te prednosti zimskih guma u zimskom periodu postaju veoma ozbiljne mane kada temperature odu visoko u plus.

Zimske gume se brže troše

Zimske gume su napravljene od mekše smješe, koja se pri visokim temperaturama znatno brže troši, naročito pri oštrom kočenju, skretanju i ubrzavanju. Dakle, brže će "oćelaviti“, pa ćete ranije morati da kupite nove.

"Ispeku“ se

Visoke temperature trajno mijenjaju karakteristike materijala od kojeg su napravljene zimske gume. Kada dođe zima, one više neće imati odgovarajuće karakteristike. Dakle, dvostruka šteta – potrošiće se šara, a ono što ostane od nje, na zimu neće "raditi“ onako kako bi trebalo.

Veća potrošnja goriva

Zimske gume generalno imaju veći otpor kotrljanju, a kada se ljeti „razmekšaju“, to još više dolazi do izražaja i dolazi do veće potrošnje goriva.

Lošije koče

Ozbiljno produžavaju put kočenja, što čak i pri nižim brzinama može da dovede do udesa koji biste mogli da izbjegnete da ste imali ljetnje gume.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Lošije ponašanje u krivinama

Isto kao kod kočenja, zbog materijala koji suviše omekša pri visokim temperaturama, zimske gume ne mogu da „drže“ asfalt kao što to mogu ljetnje. Zbog toga je takođe veća mogućnost da dođe do udesa ili da izletite s puta.

Gdje je temperaturna granica?

Stručnjaci kažu da je 7° C temperatura koja bi trebalo da posluži kao odrednica kada treba mijenjati zimske i ljetnje gume. Naravno, ovo nije strogo pravilo već samo generalna preporuka, pošto u toku noći i rano ujutro temperatura može da bude 1° C, a da poslije podne skoči do 15°, pa uveče opet krene naniže...

Zaključak

Ako već hoćete da uštedite vozeći na istim gumama cijele godine, onda kupite all season gume - gume za sve sezone.

To je racionalnija opcija s obzirom na blage (tople) zime bez snijega i užasavajuće vrela ljeta kada vozite po asfaltu toliko vrelom da topi đonove patika. All season gume postaju sve popularnije i kod nas i širom Evrope. To pokazuje i rast prodaje, kao i sve veći izbor guma – tu su gume brojnih proizvođača, u sve većem broju dimenzija i u širokom cjenovnom rangu.

(Polovni automobili, Mondo)