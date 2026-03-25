Oni su vladari domaćih puteva: Lista najprodavanijih brendova otkriva koji se automobili najviše voze u BiH

Kada je riječ o izboru automobila, građani BiH ostaju izuzetno vjerni evropskim, a prije svega njemačkim proizvođačima, dok se tranzicija ka modernijim i ekološki prihvatljivijim tehnologijama odvija veoma sporo.

Apsolutni lider na tržištu je "folksvagen", koji sa impresifnim 407.798 registrovanih jedinica drži nevjerovatnih 30,08% tržišnog udjela. Njegov najbliži pratilac, češka "škoda", zauzima drugo mjesto sa 110.557 vozila (8,15%), dok prestižni "mercedes" drži treću poziciju sa udjelom od 6,81%. Ostatak liste najpopularnijih čine "audi", "pežo", "opel" i "reno", koji zajedno sa vodećim trojcem formiraju jezgro domaćeg saobraćaja.

Interesantno je da azijski brendovi poput "tojote" i "hjundaija", uprkos globalnoj popularnosti, u BiH i dalje drže skromne udjele od 1,53%, odnosno 1,03%.

"S obzirom na ove podatke, jasno je da među registrovanim vozilima u Bosni i Hercegovini dominira nekoliko ključnih brendova, dok ostali brendovi čine manji udio. Podaci o 'ostalima' (kojih je ukupno 22,83 odsto) uključuju različite marke vozila koje zajedno imaju značajnu prisutnost na putevima Bosne i Hercegovine", navode iz BIHAMK-a.

Kada je riječ o onome što pokreće ove automobile, situacija je još homogenija. Dizelski motori su i dalje prvi izbor za čak 74,18% vlasnika vozila, što BIHAMK ocjenjuje kao dominantni udio u voznom parku. Benzinci čine 22,66% registrovanih vozila, dok su alternativna goriva poput plina (LPG i CNG) zastupljena u gotovo zanemarivim procentima. Iako globalni trendovi nalažu brzi prelazak na održive izvore, u BiH udio vozila sa alternativnim gorivima ostaje vrlo nizak za sve alternativne kategorije.

Broj električnih vozila porastao je sa 763 u protekloj godini na 989 u 2025. godini. Iako ovaj broj predstavlja tek 0,0729% ukupnog voznog parka, stručnjaci ističu da je riječ o blagom, ali važnom pomaku ka ekološki prihvatljivijim opcijama. Iz BIHAMK-a poručuju da, iako trenutna situacija s aspekta emisije CO2 nije potpuno zadovoljavajuća, rastući interes za hibridna rješenja i električne automobile pruža temelj za optimizam.

Najskuplji automobili

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, i prošle godine su u BiH uvezena vozila koja vrijede i po više stotina hiljada maraka. Jedno od njih plaćeno je više od pola miliona KM.

Najskuplje uvezeno vozilo u 2025. godini je porše-911 GT3 RS, koji je vrijedan 436.833,51 KM, a dažbine su iznosile 74.285,16 KM.

Na drugom mjestu je isti model poršea, koji je vrijedan 401.041,17 KM, a dažbine su iznosile 68.200,46 KM, dok je treći na spisku mercedes-benz G-klasa AMG G63, plaćen 392.669,64 KM plus 66.769,14 KM, koliko su izašle dažbine.