Mali gradski automobil je hit: Prelazi 170 km na struju i košta manje od 10.000 evra

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Bentu BTE05 je neočekivani hit Sajma automobila u Beogradu. Košta 9.800 evra, ima domet do 170 km, četiri sjedišta - i izgleda kao igračka.

Bentu BTE05 mali kineski električni automobil za gradsku vožnju Izvor: Ilija Baošić

Beogradski sajam automobila dobio je neočekivanog favorita koji bi mogao da postane izuzetno traženo prevozno sredstvo za gradske gužve. Kineski električni model Bentu BTE05 privukao je ogromnu pažnju posjetilaca, prije svega svojim izgledom, a zatim i najnižom cijenom na sajmu - samo 9.800 evra.

Ovaj simpatični četvorotočkaš nije igračka, već vozilo kategorije L7E sa ojačanom čeličnom karoserijom.

Iako na prvi pogled djeluje krajnje minimalistički, unutrašnjost nudi četiri sjedišta, iznenađujuće moderan digitalni kokpit i neophodan komfor u vidu klima uređaja i ISOFIX sistema za dječija sedišta.

Ono što ga takođe izdvaja je drastična ušteda, jer trošak vožnje, kako su nam rekli, iznosi svega par evra na 100 pređenih kilometara.

Uz maksimalni domet do 170 kilometara sa jednim punjenjem, na prvi pogled zaista djeluje da ovaj model pokriva sve dnevne potrebe prosječne porodice bez odlaska na benzinsku pumpu.

Vozilom može upravljati svako lice sa važećom B kategorijom i navršenih 18 godina života.

Pogon na zadnjoj osovini i elektromotor maksimalne snage 22 kW omogućavaju ovom vozilu brzinu do 90 km/h, što je više nego dovoljno za gradske bulevare. Punjenje se obavlja na običnoj kućnoj utičnici od 220V i traje između 6 i 6,5 sati, što znači da je auto spreman svakog jutra.

Manevrisanje kroz tijesne ulice je nikad lakše uz radijus od samo 4,28 metara. Uz digitalnu kameru za vožnju unazad i parking senzore, parkiranje na najužim mjestima u centru grada ne bi trebalo da bude stresno iskustvo.

Proizvođač je mislio i o bezbednosti, pa su ABS, EBD i vazdušni jastuk za vozača dio standardne opreme.

Nudi se i primamljiva garancija na bateriju u trajanju od 5 godina ili 100.000 pređenih kilometara, što će kupcima sigurno dodatno uliti povjerenje u kinesku tehnologiju.

Pored sajamskog popusta od 2.000 evra, kupci mogu podnijeti zahtjev i za državnu subvenciju od 500 evra, čime se ukupna investicija dodatno smanjuje.

