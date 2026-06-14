Isprobajte recept za lenju pitu sa višnjama i mileramom koju ćete garantovano stalno praviti.

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Ako ste ljubitelj domaćih kolača sa voćem, ova lenja pita sa višnjama i mileramom mogla bi da postane jedan od vaših omiljenih recepata. Spoj prhkog tijesta, svilenkastog fila od pudinga i milerama i blago kiselkastih višanja daje savršen balans ukusa.

Posebna prednost recepta je jednostavna priprema. Tijesto se lako mijesi, fil se brzo kuva, a završni sloj od narendanog tijesta tokom pečenja dobija prelijepu zlatnu boju i hrskavu teksturu. Najteži dio je sačekati da se pita potpuno ohladi prije nego što je isiječete.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 10–12 parčadi

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme pečenja: 50 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: Oko 1 sat i 20 minuta (plus vrijeme za hlađenje)

Težina: lako

Sastojci:

Za tijesto:

250 g brašna

pola kesice praška za pecivo

100 g šećera

100 g ili maslaca

1 jaje

1 kesica vanilin šećera

Za fil:

1 puding od vanile

400 ml mlijeka

6 kašika šećera

200 g milerama

Za voćni sloj:

oko 250 g višanja

4 kašike šećera

šećer u prahu za posipanje

1. korak: Zamijesite prhko tijesto

Pomiješajte brašno, prašak za pecivo, šećer i vanilin šećer, zatim dodajte margarin ili maslac i jaje. Umijesite glatko prhko tijesto, uvijte ga i ostavite u frižideru dok pripremate fil. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.

Vidi opis Lenja pita sa višnjama i mileramom: Zapišite recept odmah jer ćete mu se sigurno vraćati Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

2. korak: Skuvajte fil

Puding skuvajte sa mlijekom i šećerom prema uputstvu, a dok je još vruć umiješajte mileram. Miješajte dok ne dobijete gladak i ujednačen fil.

3. korak: Pripremite podlogu

Izvadite tijesto iz frižidera i podijelite ga na dva jednaka dela. Jednu polovinu razvucite i obložite dno manjeg pleha u kojem ćete peći kolač, dok drugu polovinu vratite na hlađenje.

Važan savjet: Višnje dobro ocijedite ako su zamrznute. Ostavite ih da se potpuno odmrznu i ocijede kako fil ne bi postao previše rijedak i razmekšao tijesto. Po potrebi sipajte kašiku-dvije griza preko fila kako bi upio višak soka.

4. korak: Dodajte fil i višnje

Preko tijesta ravnomjerno rasporedite kremu od pudinga i milerama. Višnje prethodno pomiješajte sa šećerom, pa ih rasporedite preko fila.

5. korak: Završite kolač

Preostalo ohlađeno tijesto razvucite ili još jednostavnije narendajte preko sloja višanja kako biste dobili karakterističnu prhku koricu.

6. korak: Ispecite i ohladite

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 50 minuta, dok površina lijepo ne porumeni. Nakon pečenja ostavite kolač da se potpuno ohladi, pa ga po želji pospite šećerom u prahu i isijecite na kocke.

(Stvar ukusa/Mondo)