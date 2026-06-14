Isprobajte recept za lenju pitu sa višnjama i mileramom koju ćete garantovano stalno praviti.
Ako ste ljubitelj domaćih kolača sa voćem, ova lenja pita sa višnjama i mileramom mogla bi da postane jedan od vaših omiljenih recepata. Spoj prhkog tijesta, svilenkastog fila od pudinga i milerama i blago kiselkastih višanja daje savršen balans ukusa.
Posebna prednost recepta je jednostavna priprema. Tijesto se lako mijesi, fil se brzo kuva, a završni sloj od narendanog tijesta tokom pečenja dobija prelijepu zlatnu boju i hrskavu teksturu. Najteži dio je sačekati da se pita potpuno ohladi prije nego što je isiječete.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 10–12 parčadi
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme pečenja: 50 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: Oko 1 sat i 20 minuta (plus vrijeme za hlađenje)
Težina: lako
Sastojci:
Za tijesto:
- 250 g brašna
- pola kesice praška za pecivo
- 100 g šećera
- 100 g ili maslaca
- 1 jaje
- 1 kesica vanilin šećera
Za fil:
- 1 puding od vanile
- 400 ml mlijeka
- 6 kašika šećera
- 200 g milerama
Za voćni sloj:
- oko 250 g višanja
- 4 kašike šećera
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
1. korak: Zamijesite prhko tijesto
Pomiješajte brašno, prašak za pecivo, šećer i vanilin šećer, zatim dodajte margarin ili maslac i jaje. Umijesite glatko prhko tijesto, uvijte ga i ostavite u frižideru dok pripremate fil. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.
Lenja pita sa višnjama i mileramom: Zapišite recept odmah jer ćete mu se sigurno vraćati
2. korak: Skuvajte fil
Puding skuvajte sa mlijekom i šećerom prema uputstvu, a dok je još vruć umiješajte mileram. Miješajte dok ne dobijete gladak i ujednačen fil.
3. korak: Pripremite podlogu
Izvadite tijesto iz frižidera i podijelite ga na dva jednaka dela. Jednu polovinu razvucite i obložite dno manjeg pleha u kojem ćete peći kolač, dok drugu polovinu vratite na hlađenje.
Višnje dobro ocijedite ako su zamrznute. Ostavite ih da se potpuno odmrznu i ocijede kako fil ne bi postao previše rijedak i razmekšao tijesto. Po potrebi sipajte kašiku-dvije griza preko fila kako bi upio višak soka.
4. korak: Dodajte fil i višnje
Preko tijesta ravnomjerno rasporedite kremu od pudinga i milerama. Višnje prethodno pomiješajte sa šećerom, pa ih rasporedite preko fila.
5. korak: Završite kolač
Preostalo ohlađeno tijesto razvucite ili još jednostavnije narendajte preko sloja višanja kako biste dobili karakterističnu prhku koricu.
6. korak: Ispecite i ohladite
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 50 minuta, dok površina lijepo ne porumeni. Nakon pečenja ostavite kolač da se potpuno ohladi, pa ga po želji pospite šećerom u prahu i isijecite na kocke.
(Stvar ukusa/Mondo)