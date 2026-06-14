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Lenja pita sa višnjama i mileramom: Zapišite recept odmah jer ćete mu se sigurno vraćati

Lenja pita sa višnjama i mileramom: Zapišite recept odmah jer ćete mu se sigurno vraćati

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Isprobajte recept za lenju pitu sa višnjama i mileramom koju ćete garantovano stalno praviti.

Lenja pita sa višnjama i mileramom Izvor: Shutterstock

Ako ste ljubitelj domaćih kolača sa voćem, ova lenja pita sa višnjama i mileramom mogla bi da postane jedan od vaših omiljenih recepata. Spoj prhkog tijesta, svilenkastog fila od pudinga i milerama i blago kiselkastih višanja daje savršen balans ukusa.

Posebna prednost recepta je jednostavna priprema. Tijesto se lako mijesi, fil se brzo kuva, a završni sloj od narendanog tijesta tokom pečenja dobija prelijepu zlatnu boju i hrskavu teksturu. Najteži dio je sačekati da se pita potpuno ohladi prije nego što je isiječete.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 10–12 parčadi

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme pečenja: 50 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: Oko 1 sat i 20 minuta (plus vrijeme za hlađenje)

Težina: lako

Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 250 g brašna
  • pola kesice praška za pecivo
  • 100 g šećera
  • 100 g ili maslaca
  • 1 jaje
  • 1 kesica vanilin šećera

  • Za fil:

  • 1 puding od vanile
  • 400 ml mlijeka
  • 6 kašika šećera
  • 200 g milerama

  • Za voćni sloj:

  • oko 250 g višanja
  • 4 kašike šećera
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:

1. korak: Zamijesite prhko tijesto

Pomiješajte brašno, prašak za pecivo, šećer i vanilin šećer, zatim dodajte margarin ili maslac i jaje. Umijesite glatko prhko tijesto, uvijte ga i ostavite u frižideru dok pripremate fil. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.

2. korak: Skuvajte fil

Puding skuvajte sa mlijekom i šećerom prema uputstvu, a dok je još vruć umiješajte mileram. Miješajte dok ne dobijete gladak i ujednačen fil.

3. korak: Pripremite podlogu

Izvadite tijesto iz frižidera i podijelite ga na dva jednaka dela. Jednu polovinu razvucite i obložite dno manjeg pleha u kojem ćete peći kolač, dok drugu polovinu vratite na hlađenje.

Važan savjet:

Višnje dobro ocijedite ako su zamrznute. Ostavite ih da se potpuno odmrznu i ocijede kako fil ne bi postao previše rijedak i razmekšao tijesto. Po potrebi sipajte kašiku-dvije griza preko fila kako bi upio višak soka.

4. korak: Dodajte fil i višnje

Preko tijesta ravnomjerno rasporedite kremu od pudinga i milerama. Višnje prethodno pomiješajte sa šećerom, pa ih rasporedite preko fila.

5. korak: Završite kolač

Preostalo ohlađeno tijesto razvucite ili još jednostavnije narendajte preko sloja višanja kako biste dobili karakterističnu prhku koricu.

6. korak: Ispecite i ohladite

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 50 minuta, dok površina lijepo ne porumeni. Nakon pečenja ostavite kolač da se potpuno ohladi, pa ga po želji pospite šećerom u prahu i isijecite na kocke.

(Stvar ukusa/Mondo)

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Tagovi

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