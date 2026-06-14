Kako se pravi najbolji domaći džem od višanja: Baš ovako su ga spremale naše bake

Pripremite savršen domaći džem od višanja uz jednostavan recept naših baka. Otkrijte tajne pripreme ove slatke zimnice.

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Kada stigne sezona višanja, malo šta može da zamijeni miris domaćeg džema koji se lagano krčka na šporetu. Nekada je gotovo svaka kuća imala nekoliko tegli ove slatke zimnice, pripremljene po jednostavnom receptu koji se prenosio s koljena na koljeno.

Bez konzervanasa i komplikovanih dodataka, samo zrelo voće i šećer bili su dovoljni da nastane poslastica bogatog ukusa. Ovaj tradicionalni recept pravi se veoma lako, a rezultat je gust, mirisan džem koji je savršen za palačinke, kiflice, kolače ili jednostavno namazan na krišku svježeg hleba.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: zimnica

Porcije/Količina: oko 3 do 4 manje tegle

Vrijeme pripreme: 2 sata i 30 minuta

Vrijeme kuvanja: oko 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata

Težina: lako

Sastojci:

1 kg višanja

1 kg šećera

Priprema:

1. korak: Priprema voća

Pažljivo operite višnje, uklonite peteljke i izvadite koštice. Birajte potpuno zrele i zdrave plodove kako bi džem imao pun ukus i prirodnu slatkoću.

2. korak: Redanje sa šećerom

U veću šerpu slažite red očišćenih višanja, pa red šećera. Nastavite naizmjenično dok ne potrošite sav materijal.

3. korak: Odstajanje

Ostavite šerpu na hladnom mjestu najmanje dva sata kako bi višnje pustile sok i povezale se sa šećerom.

Bonus savjet: Nakon otvaranja, teglu čuvajte u frižideru i potrošite u narednih nekoliko dana.

4. korak: Kuvanje džema

Stavite šerpu na jaku temperaturu i kuvajte oko 30 minuta. Tokom kuvanja po potrebi skidajte pjenu koja se stvara na površini kako bi džem ostao bistar i lijep.

5. korak: Punjenje tegli

Dok je džem još vreo, sipajte ga u prethodno zagrijane i sterilno čiste tegle. Dobro zatvorite poklopcima, okrenite ih naopačke i ostavite da se potpuno ohlade. Na isti način možete pripremiti i džem od trešanja.