Kada je pravo vrijeme za ljetnje gume? 4 negativne posljedice vožnje zimskih guma po visokim temperaturama

Izvor: RINA.RS

Proljeće je i kalendarski stiglo u naše krajeve. Da li to znači da je vrijeme da zamijenite zimske gume ljetnjim ili ipak treba sačekati još malo?

Korisnici univerzalnih guma nemaju ovaj problem, kao ni oni nehajni vozači koji cijele godine voze na zimskim gumama. Ipak, činjenica je da je da smo i dalje u martu mjesecu koji i te kako umije da iznenadi kada su nagle promjene vremena i padavine u pitanju. Prije neku godinu imali smo snijeg i padavine čak i u aprilu.

Iz tog razloga savjetujemo oprez, neko nepisano pravilo je da o zamjeni guma ne treba razmišljati prije aprila i to samo ako u dužem periodu (nedjelju dana) imamo dvocifrene temperature, a prognoza vremena potvrđuje da će se lijepo vrijeme nastaviti. Tada možete biti potpuno sigurni da vas loše vrijeme neće iznenaditi.

Negativne posljedice žurbe

Ipak, zdravorazumski je sačekati sa promjenom. Za početak, izbjeći ćete ogromne gužve kod vulkanizera, a ukoliko dođe do padavina nećete rizikovati svoj i tuđe živote. Ali, još važnije, tu je i pitanje bezbjednosti. Prema podacima njemačkog Auto-moto saveza – ADAC, na zaleđenom i kolovozu prekrivenom snijegom put kočenja automobila sa ljetnjim gumama je duplo veći od onog sa zimskim. Sasvim dovoljan razlog da sačekate sa zamjenom.

Put kočenja pri 50 km/h na snijegu i ledu

Kočioni put na ledu

Sa ljetnjim gumama: od 140 do 200 metara

Sa zimskim gumama: od 70 do 100 metara

Kočioni put na snijegu

Sa ljetnjim gumama: od 50 do 70 metara

Sa zimskim gumama: od 25 do 35 metara

Dakle, prednosti na niskim temperaturama, ledu i snijegu su više nego jasne u korist zimskih guma, a treba uzeti u obzir da vožnja sa ljetnjim gumama po snijegu i ledu ima i zakonske posljedice sem nepotrebnog rizika za svoju i tuđu bezbjednost.

Naravno, kada se vrijeme stabilizuje tokom aprila svakako treba preći na ljetnje gume. O ovome smo već pisali ranije, ali one imaju bitne prednosti po višim temperaturama. Neke od negativnih posljedica vožnje zimskih guma po visokim temperaturama su i:

Brže se troše - zimske gume su napravljene od mekše smješe, koja se pri visokim temperaturama znatno brže troši, naročito pri oštrom kočenju, skretanju i ubrzavanju. Dakle, brže će "oćelaviti", pa ćete ranije morati da kupite nove

Duži zaustavni put - ozbiljno produžavaju put kočenja, što pri višim brzinama može da dovede do udesa koji biste mogli da izbjegnete da ste imali ljetnje gume. Ovo posebno dolazi do izražaja po kiši i mokrom kolovozu kada se svako kočenje značajno produžava u odnosu na vozila sa ljetnjim gumama, to je posljedica veoma širokih lamela (usjeka u gumi) koje su predviđene da efikasno izbace snijeg pa je dodirna površina gume sa kolovozom bitno manja od one koje imaju ljetnje gume.

Lošije ponašanje u krivinama i pri oštrim manevrima - slično kao kod kočenja, zbog specifične smješe koja omekša pri visokim temperaturama, jednostavno ne mogu da „drže“ asfalt kao što to mogu ljetnje. Takođe veća je mogućnost udesa.

Veća potrošnja goriva - zimske gume generalno imaju veći otpor kotrljanju, a kada ljeti na visokim temperaturama dodatno omekšaju, to još više dolazi do izražaja.

(Polovni automobili/MONDO)