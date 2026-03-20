Resorno ministartsvo tvrdi: Neće poskupiti registracija vozila u Srpskoj

Autor Dušan Volaš
0

Vlasnici motornih vozila u Republici Srpskoj ipak neće plaćati skuplju registraciju, tvrde iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.

Ministartsvo tvrdi: Neće poskupiti registracija vozila u Srpskoj Izvor: Roman Sahaidachnyi / Alamy / Profimedia

Resorno ministarstvo zvanično je odbilo dati saglasnost nа prijedlog Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" kojim je bilo predviđeno značajno povećanje godišnje naknade za javne puteve.

"Ova uredba nije usvojena, niti je u daljoj proceduri razmatranja. Dakle, neće doći do poskupljenja registracije vozila", rečeno je Srni u resornom ministarstvu.

Ova odluka dolazi nakon što je početkom marta objavljen nacrt nove uredbe koji je predviđao drastična poskupljenja – od 11 do 33 odsto za putničke automobile, pa čak do 40 odsto za motocikle. Podsjećamo, prevoznici i udruženja potrošača tada su oštro reagovali, upozoravajući da bi novi nameti, uz prošlogodišnje ukidanje popusta na polise osiguranja, doveli transportni sektor na rub opstanka i uzrokovali novi talas poskupljenja usluga.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ