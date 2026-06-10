Sunčano i toplo, sredinom dana moguća kiša

U BiH će danas biti sunčano i toplo uz razvoj oblačnosti koja sredinom dana na sjeveru i istoku može donijeti kišu ili pljusak sa grmljavinom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uveče se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će u narednoj noći donijeti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u Krajini, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, pri pljuskovima i pojačan južnih smjerova, na sjeveru sjevernih. Kasno uveče i u narednoj noći u Krajini i Posavini prolazno jak sjeverni vjetar.

Najviša temperatura vazduha biće od 26 do 31, na jugu do 33 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Čemerno 10, Bugojno, Drvar 11, Bjelašnica 12, Han Pijesak 13, Sarajevo 14, Mrkonjić Grad, Ribnik, Rudo, Zenica, Bihać 15, Bileća, Višegrad, Novi Grad 17, Prijedor, Tuzla, Mostar, Neum 18, Banjaluka, Bijeljina, Trebinje 19, Doboj 20 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija redovno, a na dionicama u usjecima postoji opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog radova u vezi sa izgradnjom auto-puta Rača-Bijeljina, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim putevima na tom području.

U toku su radovi na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Bijeljina - Glavičice zbog izgradnje trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole "Jovan Dučić" u Patkovači.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa i planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra. Za vrijeme obustave, vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i vozila hitnih službi.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično i reguliše ga saobraćajana signalizacija.

Klizište je aktivno i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog čega se savjetuje dodatni oprez i sporija vožnja.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na auto-putu Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima: Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

(Srna/Mondo)