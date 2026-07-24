Vozač iz Sarajeva ostao bez automobila: Za kazne duguje gotovo 37.000 KM

Policija je u Trnovu privremeno oduzela automobil vozaču koji duguje 36.901 KM za saobraćajne kazne i upravljao je vozilom uprkos zabrani.

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Automobil "ford" privremeno je oduzet u Trnovu od vozača za kojeg je utvrđeno da za kazne duguje 36.901 KM, saopšteno je iz iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Policija je privremeno oduzela "forda" kojim je upravljao vozač S. P. nakon što je provjerama utvrđeno da je ovaj trideserčetvorogodišnjak višestruki povratnik u prekršajima iz oblasti saobraćaja, te da vozilom upravlja u vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane.

Kontrolisan je sinoć u mjestu Pendičići.