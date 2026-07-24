Alarmantni podaci sa puteva Srpske: Za pola godine skoro 7.000 udesa, alkohol na vrhu liste uzroka

Na putevima Republike Srpske u prvih šest mjeseci dogodile su se 6.934 saobraćajne nezgode. Poginulo je 45 osoba, a vozači pod dejstvom alkohola izazvali su 640 udesa.

Izvor: Facebook/Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Na putevima Republike Srpske u prvih šest mjeseci ove godine dogodile su se 6.934 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo 45 osoba, dok su 244 lica zadobila teške tjelesne povrede. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske upozoravaju da je broj udesa povećan u odnosu na isti period prošle godine, a među najčešćim uzrocima i dalje su alkohol, neprilagođena brzina i nepoštovanje propisanog odstojanja između vozila.

Prema podacima MUP-a Republike Srpske, od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda čak 640 izazvali su vozači koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola.

Više udesa, manje poginulih

U odnosu na prvo polugodište prošle godine, broj saobraćajnih nezgoda povećan je za 17 odsto. Istovremeno, broj poginulih manji je za 10 odsto, dok je broj teže povrijeđenih smanjen za 21,8 odsto.

Lakše tjelesne povrede zadobilo je 1.440 osoba, što predstavlja povećanje od 7,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Broj saobraćajnih nezgoda u kojima je pričinjena samo materijalna šteta povećan je za 20,6 odsto, a oštećeno je ukupno 5.766 vozila.

Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda

Iz MUP-a navode da je nedovoljno odstojanje između vozila uzrok 15,7 odsto svih saobraćajnih nezgoda.

Slijede nepravilno pomijeranje vozila ulijevo ili udesno, koje je uzrokovalo 14 odsto udesa, dok su neprilagođena i nepropisna brzina evidentirane u 12 odsto slučajeva.

Početnici i vozači bez dozvole izazvali stotine udesa

Tokom prvih šest mjeseci vozači sa manje od dvije godine vozačkog staža izazvali su 598 saobraćajnih nezgoda.

Bez položenog vozačkog ispita udes je izazvan u 178 slučajeva, dok je šest saobraćajnih nezgoda prouzrokovano pod dejstvom droge ili lijekova.

Najviše udesa u naseljenim mjestima

Najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodio se u ulicama u naseljenim mjestima, gdje je zabilježeno 41,3 odsto svih udesa. Na magistralnim putevima dogodilo se 31 odsto nezgoda.

Tokom prvih šest mjeseci iz saobraćaja je isključeno 11.994 vozača, što je gotovo četiri odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Iz MUP-a navode da je u više od 80 odsto slučajeva razlog isključenja vozača iz saobraćaja bilo upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola.