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Pretresi u Sarajevu: Oduzeto 35 kilograma droge i pištolj, jedna osoba uhapšena (FOTO)

Pretresi u Sarajevu: Oduzeto 35 kilograma droge i pištolj, jedna osoba uhapšena (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Federalna policija danas je u pretresima stana i dva automobila u Kantonu Sarajevo pronašla oko 35 kilograma droge i uhapsila jedno lice.

U Sarajevu oduzeto 35 kg droge i oružje Izvor: FUP

Pronađeno je i oduzeto 33 kilograma kanabisa, oko 1,5 kilogram spida, 200 grama droge MDMA, određena količina hemikalija koje se koriste za pravljenje droge spid, pištolj i 100 komada metaka, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Uhapšeno lice će nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predato u dalju nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, pod čijim nadzorom je i realizovana akcija, dodaje se u saopštenju. 

(Srna)

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Sarajevo hapšenje droga

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