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Otkrivena laboratorija za uzgoj marihuane u Batajnici: Uhapšeno pet članova kriminalne grupe

Otkrivena laboratorija za uzgoj marihuane u Batajnici: Uhapšeno pet članova kriminalne grupe

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Policija je u Batajnici otkrila laboratoriju za proizvodnju marihuane u vještačkim uslovima i uhapsila pet osoba osumnjičenih za neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Otkrivena laboratorija za uzgoj marihuane u Batajnici Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su pet pripadnika kriminalne grupe koji su, kako se sumnja, u jednoj laboratoriji u Batajnici proizvodili opojnu drogu marihuanu u vještačkim uslovima.

"Uhapšeni su B. C., D. P., S. K., N. V. i D. Đ.", saopšteno je iz MUP-a.U laboratoriji je, kako se navodi, otkriveno oko 1.700 biljaka opojne droge marihuana, kao i cjelokupna oprema za proizvodnju droge u vještačkim uslovima.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. 

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Tagovi

marihuana droga Srbija laboratorija

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