Akcija "Sensei 2": Policija razbila dvije laboratorije za uzgoj marihuane

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u akciji "Sensei 2" otkrili su na području opštine Novo Sarajevo dvije ilegalne laboratorije za uzgoj marihuane, u kojima je pronađeno više od 150 stabljika ove opojne droge.

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Akciju su sproveli pripadnici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Tokom pretresa pronađene su dvije kompletno opremljene "indoor" laboratorije za uzgoj marihuane, kao i drugi predmeti koji će poslužiti u daljoj istrazi.

Iz MUP-a KS navode da je riječ o nastavku akcije "Sensei", koja je sprovedena prošle sedmice, kada je uhapšen H.N., kojem je u međuvremenu određen pritvor.