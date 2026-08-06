Krišok iz Banjaluke poslao jasnu poruku: OHR spreman da razgovara sa svima

Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok završio je dvodnevnu posjetu Banjaluci.

Izvor: OHR

Krišok je, kako se navodi u saopštenju, razgovarao sa predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske, opozicije, organizacija civilnog društva i predstavnicima sva tri konstitutivna naroda.

Kako je saopšteno iz OHR-a, Krišok je tokom sastanaka naglasio da Kancelarija visokog predstavnika održava otvoren dijalog sa svim političkim akterima u BiH, ističući da je saradnja sa predstavnicima različitih političkih stranaka, institucija i zajednica važan dio njenog mandata.

"Kancelarija visokog predstavnika spremna je da razgovara sa svakim i sasluša svakoga. Posvećeni smo punoj primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma i podršci institucijama i ustavnom okviru koji čuvaju mir, stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine",poručio je Krišok.

On je ponovio da OHR ostaje čvrsto opredijeljen za očuvanje ustavnog i pravnog poretka uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom, naglasivši da su dijalog, poštovanje vladavine prava i odgovorno političko djelovanje ključni za očuvanje stabilnosti i izgradnju bolje budućnosti Bosne i Hercegovine.

Posjeta Banjaluci dio je redovnih aktivnosti OHR-a usmjerenih na razgovore sa predstavnicima političkih institucija i društvenih aktera širom Bosne i Hercegovine.

(Mondo)