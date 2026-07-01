Promjena na čelu OHR-a: Krišok zvanično preuzeo dužnost v.d. visokog predstavnika u BiH

Američki diplomata Luis Krišok zvanično je preuzeo dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH nakon što je na snagu stupila ostavka Kristijana Šmita.

Izvor: X/OHR

Američki diplomata Luis J. Krišok zvanično je danas preuzeo dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Odluka o njegovom imenovanju uslijedila je nakon zvaničnog stava Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC SB), čime je obezbijeđen puni institucionalni kontinuitet u radu OHR-a nakon što je na snagu stupila ostavka Kristijana Šmita.

Nakon preuzimanja funkcije, vršilac dužnosti visokog predstavnika izrazio je zahvalnost na povjerenju koje su mu ukazali ambasadori država članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira.

U svojoj prvoj zvaničnoj izjavi na novoj dužnosti, Krišok je definisao prioritete svog "mandata".

„Počašćen sam povjerenjem koje mi je ukazao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Provodiću ovaj mandat u skladu s Opštim okvirnim sporazumom za mir i ovlašćenjima povjerenim visokom predstavniku. Nastavljamo se fokusirati na očuvanje mira i stabilnosti, pružanje podrške institucijama Bosne i Hercegovine, te osiguranje potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine“, izjavio je Krišok.

Kristijan Šmit čestitao je svom nasljedniku na preuzimanju ove pozicije, poželjevši mu mnogo uspjeha u obavljanju dužnosti koje su mu povjerene u narednom periodu.

Kako je ranije saopšteno iz političkih krugova bliskih PIC-u, imenovanje Krišoka – koji je prethodno obavljao funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika – služi kao garant pravne sigurnosti i stabilnosti svih ranije donesenih odluka. Vršilac dužnosti visokog predstavnika djelovaće pod političkim vođstvom PIC-a, a na raspolaganju će mu biti sva ovlašćenja povjerena instituciji OHR-a u skladu s Aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.