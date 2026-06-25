Sjednica PIK-a 30. juna: Hoće li biti postignut dogovor o novom visokom predstavniku?

Nova sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira (PIK), na kojoj bi trebalo da bude razmatran izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zakazana je za 30. jun.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Prema nezvaničnim informacijama medija u BiH, u toku su intenzivni razgovori između evropskih i američkih partnera o kandidatu za tu funkciju.

Prema istim izvorima, ukoliko Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postignu kompromis, odluka bi mogla biti donijeta na sastanku narednog utorka, prenosi FoNet.

Američki Stejt department ranije je saopštio da očekuje odlazak Kristijana Šmita sa funkcije visokog predstavnika tokom juna, kao i da njegov nasljednik preuzme dužnost do kraja mjeseca.

U saopštenju dostavljenom agenciji Fena, Stejt department naveo je da je američka delegacija na sastanku PIK početkom juna pokušala da obezbijedi konsenzus oko italijanskog kandidata Antonija Canardija Landija, ali da evropski partneri nisu uspjeli da postignu saglasnost o zajedničkom kandidatu.

Prema ranijim navodima medija, favorit Vašingtona za funkciju visokog predstavnika je italijanski diplomata Antonio Canardi Landi, dok evropske zemlje, prije svega Francuska i Velika Britanija, podržavaju francuskog diplomatu Rena Trokaza, specijalnog izaslanika Francuske za Zapadni Balkan.

Izbor novog visokog predstavnika prerastao je okvire kadrovskog pitanja i postao predmet šireg neslaganja između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država o budućoj ulozi i ovlašćenjima te funkcije u Bosni i Hercegovini.

Prema navodima medija, u slučaju izostanka dogovora Vašington bi mogao da preispita finansiranje Kancelarije visokog predstavnika (OHR), iako se takva mogućnost do sada uglavnom pominjala kao pregovarački pritisak u razgovorima velikih sila.

Upravni odbor PIK-a čine Francuska, Italija, Japan, Kanada, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Evropska unija, Evropska komisija i Organizacija islamske saradnje (OIC), koju predstavlja Turska.

Ruska Federacija je 2021. godine saopštila da više neće učestvovati na sastancima PIK-a pod predsjedavanjem visokog predstavnika, dok je 2022. godine obustavila i finansiranje OHR-a.

U BiH je od 1995. godine, kada je utemeljena funkcija visokog predstavnika, djelovalo osam visokih predstavnika – Karl Bilt, Karlos Vestendorp, Volfgang Petrič, Pedi Ešdaun, Kristijan Švarc-Šiling, Miroslav Lajčak, Valentin Incko i Kristijan Šmit. Najduži mandat imao je Austrijanac Incko i trajao je 12 godina.

Republika Srpska Kristijana Šmita nije priznala za visokog predstavnika jer ga je imenovao PIK, a ne Savjet bezbjednosti UN.