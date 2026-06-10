Deklaracija o zatvaranju OHR-a ide pred Ustavni sud Srpske

Zajednička komisija NSRS i Vijeća naroda RS za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije postigla saglasnost o Odluci o usvajanju Deklaracije o zatvaranju OHR-a u BiH, zbog čega će konačnu riječ dati Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS.

Izvor: NSRS

Postupak je pokrenut nakon što je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske aktivirao mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, smatrajući da Deklaracija zadire u pitanja koja predstavljaju vitalni interes bošnjačkog naroda.

Delegat Armin Hamzić, obraćajući se u ime Kluba Bošnjaka, ostao je pri stavu da je usvajanjem Deklaracije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Prema njegovim riječima, sadržaj i politički ciljevi ovog akta direktno zadiru u pitanja definisana članom 70 Ustava Republike Srpske, zbog čega je pokrenut postupak zaštite.

Sa druge strane, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, koji je predlagač Deklaracije, istakao je da ovim dokumentom nije povrijeđen vitalni nacionalni interes nijednog konstitutivnog naroda u BiH.

On je naveo da se sadržaj Deklaracije ne odnosi na pitanja identiteta, kulturnog nasljeđa ili drugih oblasti koje bi mogle predstavljati vitalni nacionalni interes, već isključivo na politički cilj zatvaranja Kancelarije visokog predstavnika u BiH.

Kako na sjednici Zajedničke komisije nije postignut dogovor, predmet će biti upućen Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, koje će donijeti konačnu odluku u skladu sa Ustavom Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Deklaraciju o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH na 19. redovnoj sjednici održanoj 26. maja, na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića.

(Mondo)