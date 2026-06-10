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Nema saglasnosti u Vijeću naroda: Odluka o zatvaranju OHR-a ide pred Zajedničku komisiju

Nema saglasnosti u Vijeću naroda: Odluka o zatvaranju OHR-a ide pred Zajedničku komisiju

Autor Dragana Božić
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Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelacije visokog predstavnika u BiH, saopšteno je iz Vijeća naroda Srpske.

Odluka o zatvaranju OHR-a ide pred Zajedničku komisiju Izvor: Srna/Jelena Savić

Budući da na sjednici Vijeća naroda nije postignuta saglasnost o ovoj odluci, u skladu sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, predmet je upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata.

Narodna skupština Republike Srpske je na redovnoj sjednici, 26. maja, usvojila odluku o usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. 

(Srna)

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Tagovi

OHR NSRS Vijeće naroda RS deklaracija

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