NSRS sutra o deklaraciji za zatvaranje OHR-a: Ukinuti Inckove i Šmitove odluke i ne birati novog visokog predstavnika

Narodna skupština Republike Srpske sutra nastavlja rad razmatranjem deklaracije o zatvaranju OHR-a, izvještaja MUP-a Srpske i više informacija o EU integracijama, vršnjačkom nasilju i zaduženjima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Narodna skupština Republike Srpske nastaviće sutra rad razmatranjem deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH po hitnom postupku, prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića.

Biće razmatran i izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske za 2025. godinu, te izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2025. godinu.

Na dnevnom redu su i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2025. godinu, informacija Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske sa tematske sjednice o izvještaju revizije učinka "Prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj".

Poslanici će razmatrati i informaciju o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2025. godine, te informaciju o odlukama o pomilovanju u 2025. godini.

Pred poslanicima će se naći i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Saudijskom fondu za razvoj po projektu "Izgradnja i opremanje dodatnog objekta za smještaj studenata u Javnoj ustanovi Studentski centar `Boriša Starović` Foča".

Planirano je da poslanici raspravljaju o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Saudijskom fondu za razvoj po projektu "Izgradnje i opremanja Naučnotehnološkog parka Republike Srpske", kao i i prijedlogu odluke o izradi prostornog plana područja posebne namjene Nacionalni park "Sutjeska".

Nastavak sjednice zakazan je za 10 časova.

Prijedlog deklaracije

Demokratski izabrane institucije jedini su legitimni nosioci vlasti u Republici Srpskoj i BiH, a dalji opstanak OHR-a direktno je u suprotnosti sa suverenitetom BiH i težnjama za članstvom u EU, ističe se u Prijedlogu odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju OHR-a u BiH, koja će se sutra naći pred Narodnom skupštinom Republike Srpske po hitnom postupku.

Nadležne institucije su pozvane da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entitetima u BiH.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Prijedlogu deklaracije Narodna skupština Republike Srpske odbacuje svaku formu stranog intervencionizma koji podsjeća na zastarjele metode kolonijalne uprave gdje se odluke donose izvan demokratskih institucija i volje građana.

Narodna skupština smatra da je upotreba takozvanih bonskih ovlaštenja pravno neutemeljena i da intervenisanje u ustave entiteta, nametanje zakona ili smjena izabranih funkcionera od neizabranog stranca predstavlja grubo kršenje demokratskog principa suvereniteta naroda, Aneksa četiri i Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, ustava entiteta, ljudskih prava i međunarodnog prava.

Prema ovom dokumentu, Narodna skupština Republike Srpske oštro se protivi imenovanju novog visokog predstavnika, te poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti UN da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u BiH čije je prisustvo postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti.

Ukoliko se imenuje novi visoki predstavnik sa takozvanim bonskim ovlaštenjima, Republika Srpska zadržava pravo da koristiti sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH, ističe se u Prijedlogu deklaracije.

U Prijedlogu deklaracije je napomenuto da je poslije 30 godina intervencionizma došlo vrijeme da BiH sa svoja dva entiteta i tri konstitutivna naroda preuzme odgovornost za vlastitu budućnost.

Naglašeno je da Republika Srpska ostaje privržena Dejtonskom mirovnom sporazumu i poziva predstavnike Federacije BiH i tri konstitutivna naroda na direktan dijalog o budućnosti zemlje, bez posredstva i pritisaka međunarodnih tutora.

Ova deklaracija biće dostavljena svim relevantnim međunarodnim institucijama, ambasadama potpisnica Aneksa 10, ambasadama zemalja članica Savjeta za sprovođenje mira, Savjetu bezbjednosti UN i institucijama na nivou Republike Srpske i BiH.

Prema informaciji o potrebi zatvaranja kancelarije OHR-a u BiH, u sklopu ovog prijedloga odluke, visoki predstavnik Kristijan Šmit je donio odluku da okonča svoju službu u BiH, što je potvrđeno iz OHR-a u BiH 11. maja, a to otvara dvije opcije, imenovanje novog visokog predstavnika ili zatvaranje OHR-a.

Za Republiku Srpsku je, kako je istaknuto, najbolja opcija zatvaranje Kancelarije, prelazno kompromisno rješenje bi moglo biti i opstanak Kancelarije bez bonskih ovlaštenja, uz jasno ograničenje trajanja mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik.

Ukoliko se imenuje novi visoki predstavnik sa takozvanim bonskim ovlašćenjima, ukazano je da će Republika Srpska koristiti sva pravna i politička sredstva borbe, a to uključuje otežavanje konstituisanja institucija BiH poslije opštih izbora u oktobru, povlačenje predstavnika iz Parlamentarne skupštine BiH, Predsjedništva BiH i Savjeta ministara.

"Zašto bi predstavnici Republike Srpske učestovali u formiranju i radu institucija BiH ako postoji neko ko će to raditi umjesto njih, ovakav način borbe za pozicije Republike Srpske je demokratski, legitiman i ne predstavlja krivično djelo", zaključeno je u ovoj informaciji.

BONUS VIDEO: