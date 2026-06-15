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"Sve je bezbjedno i sigurno": Tramp tvrdi da su tankeri ponovo krenuli kroz Ormuski moreuz

"Sve je bezbjedno i sigurno": Tramp tvrdi da su tankeri ponovo krenuli kroz Ormuski moreuz

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su brodovi, uključujući tankere natovarene naftom, ponovo počeli da prolaze kroz Ormuski moreuz.

Tramp tvrdi da su tankeri ponovo krenuli kroz Ormuski moreuz Izvor: Below the Sky/Erman Gunes/DT phots1/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na društvenim mrežama porukom da se pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz normalizuje.

"Brodovi počinju da se kreću, mnogi od njih puni nafte, iz Ormuskog moreuza. Kreću se južnim koridorom, koji je potpuno bezbjedan i siguran. Postoje i druge rute za plovidbu", napisao je Tramp.

Njegova poruka dolazi nakon navoda da su Vašington i Teheran finalizovali memorandum o razumijevanju kojim bi trebalo da bude otvoren put ka okončanju sukoba i normalizaciji odnosa.

Šta predviđa sporazum

Prema navodima iranskog zvaničnika, o detaljima postojećih zaliha obogaćenog uranijuma pregovaraće se tokom narednih 60 dana nakon postizanja početnog sporazuma.

Iran insistira da se eventualni proces razblaživanja visoko obogaćenog uranijuma obavlja na njegovoj teritoriji.

Nacrt sporazuma, prema informacijama koje prenosi Rojters, predviđa:

  • ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za komercijalni saobraćaj;
    ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka;
  • privremenu obustavu novih američkih sankcija Iranu;
  • djelimično ukidanje sankcija na izvoz iranske nafte;
  • odmrzavanje oko 25 milijardi dolara iranske imovine;
  • obavezu Irana da ne proizvodi niti nabavlja nuklearno oružje;
  • zadržavanje postojećeg nuklearnog programa bez dodatnog obogaćivanja uranijuma i širenja kapaciteta.

Iran potvrdio memorandum sa SAD

Iranski Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost saopštio je da su Iran i Sjedinjene Američke Države završili pregovore o memorandumu o razumijevanju kojim bi trebalo da bude okončan rat.

U saopštenju se navodi da će sve vojne operacije na više frontova, uključujući i one u Libanu, biti obustavljene "odmah i trajno".

Prema navodima medija, Vašington bi istovremeno trebalo da ukine pomorsku blokadu Irana.

Pregovori se nastavljaju

Kako se navodi, razgovori o konačnom sporazumu počeće tek nakon što obe strane počnu da sprovode preuzete obaveze, prenio je Fox News.

Iranske vlasti zahvalile su Pakistanu i Kataru na posredovanju tokom pregovora, dok bi formalno potpisivanje sporazuma trebalo da uslijedi 19. juna u Ženevi. 

Britanski premijer Kir Starmer pozdravio je najavljeni dogovor i izrazio podršku punoj slobodi plovidbe kroz Ormuski moreuz.

"Sarađivaćemo sa partnerima kako bismo podržali ovaj sporazum i osigurali da preraste u trajan i održiv mir", poručio je Starmer.

(Mondo.rs)

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Ormuski moreuz Donald Tramp Iran

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