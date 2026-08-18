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Napadnuti Srbi u Hrvatskoj: Masovna tuča usred noći

Napadnuti Srbi u Hrvatskoj: Masovna tuča usred noći

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Napadnuti mladići iz Srbije na ostrvu Pag u Hrvatskoj.

tuča srba i hrvata u hrvatskoj Izvor: NGCHIYUI/Shutterstock

Na ostrvu Pag u Hrvatskoj su tokom noći ponedjeljka na utorak 18. avgusta napadnuta dvojica državljana Srbije, javlja "Indeks". U pitanju su mladići starosti 21 i 24 godine koji su zadobili povrede u tuči.

Osumnjičeno je više mlađih muškaraca, ali još uvijek nema zvaničnih informacija nadležnih organa. Mladi državljanin Srbije (21) obratio se ljekarima, dok trenutno nije poznat stepen povreda starijeg Srbina.

Policija sumnja na trojicu muškaraca da su ih napali. Istraga je u toku.

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Tagovi

Hrvatska napad Srbi

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