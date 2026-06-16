Planirali napad na sezonce iz Srbije na Hvaru, sud ih pustio na slobodu

Županijski sud u Splitu pustio je na slobodu četvoricu napadača koji su gliserima i vozilima stigli na Hvar kako bi pretukli sezonske radnike iz Srbije.

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Županijski sud u Splitu odbio je prijedlog za određivanje istražnog zatvora i pustio na slobodu četvoricu hrvatskih državljana koji su osumnjičeni da su na Hvaru planirali organizovani fizički napad na sezonske radnike iz Srbije.

Umjesto pritvora, sudac istrage odredio im je mjere opreza – zabranu posjećivanja određenog područja i obavezu redovnog javljanja policiji jednom sedmično. Državno odvjetništvo u Splitu odmah je podnijelo žalbu na ovu odluku.

Gliserima i vozilima krenuli u sačekušu

Hvarska policija je u četvrtak u blizini jednog hotela presrela dva vozila u kojima se nalazilo ukupno 14 pripadnika navijačke grupe Torcida. Pregledom automobila pronađen je kompletan arsenal za napad i maskiranje, uključujući palice i potkape (fantomke), nakon čega su svi privedeni.

Kriminalistička istraga otkrila je filmski plan napadača:

Dio grupe organizovano je doplovio gliserima iz Trogira i Kaštela do hvarske uvale Stiniva Bruška.

Na obali su ih čekali saučesnici s vozilima kako bi ih prebacili do hotela u kojem su smješteni sezonski radnici iz Srbije.

Policija je potvrdila da su svi privedeni hrvatski državljani, starosti između 18 i 33 godine, dok među preostalih deset prijavljenih ima i maloljetnika (rođenih do 2008. godine).

Protiv svih 14 osoba podnesena je krivična prijava zbog dogovora za počinjenje krivičnog djela, dok su gliser, vozila i oružje privremeno oduzeti.