Novi toplotni talas ne popušta do septembra: RHMZ upozorava na opasnu kombinaciju koja pogoduje požarima

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nastavak izuzetno toplog vremena koje će, u kombinaciji sa sušom i jakim vjetrom, u narednim danima znatno povećati opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom prostoru.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema podacima iz meteorološkog biltena, tokom 20. i 21. avgusta duvaće umjeren južni i jugozapadni vjetar. Situacija će biti najizraženija na zapadu, gdje se povremeno očekuju jaki udari vjetra brzine do 50 kilometara na čas, dok će u petak, 21. avgusta, jak vjetar zahvatiti i sjeverne krajeve.

"Usljed visokih temperatura i dugotrajnog nedostatka padavina, uz povremeno jak vjetar narednih dana, rizik od nastanka, širenja i jačanja požara na otvorenom biće znatno povećan", navode iz RHMZ-a.

Vrućine do kraja mjeseca

Iako se očekuje da će vjetar tokom predstojećeg vikenda oslabiti, meteorolozi ne najavljuju prijeko potrebno osvježenje. Naprotiv, zadržaće se vrlo toplo i pretežno suvo vrijeme bez značajnijih padavina, što će i dalje pogodovati visokom riziku od požara.

U periodu od 22. do 24. avgusta, maksimalne dnevne temperature kretaće se od 31 do čak 38 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima živa u termometru pokazivati oko 25 stepeni. Prognoze ukazuju da će se slične vremenske prilike, uz veoma male temperaturne oscilacije, zadržati sve do kraja avgusta.

Apel

Zbog najavljenih ekstremnih vremenskih uslova, oglasio se i Odsjek za poslove civilne zaštite. Nadležni su uputili hitan poziv svim građanima na dodatni oprez i strogo poštovanje preporuka.

Poseban akcenat stavljen je na apsolutno suzdržavanje od bilo kakvog paljenja vatre na otvorenom prostoru, kako bi se spriječile potencijalne katastrofe i sačuvali ljudski životi, imovina i prirodna bogatstva.