Kratkotrajan predah od vrućina: Stižu pljuskovi i osvježenje, ali se za kraj suše mora sačekati jesen

Nakon vrućeg dana, večeras stiže hladni front koji donosi kišu, pljuskove i grmljavinu na sjeveru i zapadu BiH. Moguće su i nepogode sa gradom. Iako je vrhunac ljeta iza nas, ovo kratkotrajno osvježenje neće prekinuti višemjesečnu sušu.

Izvor: Dušan Volaš, MONDO

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, maksimalna dnevna temperatura danas će se kretati od 32 do 38 stepeni, dok će u višim predjelima iznositi oko 28 stepeni Celzijusovih. Međutim, u drugom dijelu dana na sjeveru i zapadu zemlje očekuje se naoblačenje.

Uveče i tokom noći atmosfera će postati nestabilna. Snažniji razvoj oblačnosti usloviće kišu i pljuskove sa grmljavinom, prvenstveno na zapadu i sjeveru.

Iz RHMZ-a upozoravaju da su ponegdje moguće i lokalne nepogode praćene jačim pljuskovima, gradom i jakim vjetrom. Do narednog jutra, zona padavina će se premještati ka istoku.

Sa stranice "BH meteo" naglašavaju da će padavine biti neravnomjerno raspoređene. Dok su najizglednije na zapadu i sjeverozapadu, u dijelovima Hercegovine, centralne i istočne Bosne kiša bi mogla potpuno izostati ili biti tek toliko slaba da samo "pokupi prašinu".

"Najavljena promjena vremena ne donosi neke veće padavine, kraj sušnog razdoblja niti krah ljeta. Ukratko, najgore po pitanju ljeta i vrhunac vrućina je iza nas", saopštili su iz "BH meteo", dodajući da postepeno ulazimo u fazu kasnog ljeta.

Već u nastavku sedmice, nakon kratkotrajnog osvježenja, očekuje se povratak toplog vremena, ali uz južni vjetar. Vrijeme neće biti u potpunosti stabilno, pa su, uprkos sunčanim intervalima, u drugom dijelu sedmice mogući lokalni pljuskovi.

Za potpuno okončanje suše i značajniji popravak hidrološke situacije na rijekama, građani i poljoprivrednici moraće da sačekaju jesen.