logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kratkotrajan predah od vrućina: Stižu pljuskovi i osvježenje, ali se za kraj suše mora sačekati jesen

Kratkotrajan predah od vrućina: Stižu pljuskovi i osvježenje, ali se za kraj suše mora sačekati jesen

Autor Dušan Volaš
0

Nakon vrućeg dana, večeras stiže hladni front koji donosi kišu, pljuskove i grmljavinu na sjeveru i zapadu BiH. Moguće su i nepogode sa gradom. Iako je vrhunac ljeta iza nas, ovo kratkotrajno osvježenje neće prekinuti višemjesečnu sušu.

Večeras pljuskovi i grmljavina, na zapadu i sjeveru moguće nepogode Izvor: Dušan Volaš, MONDO

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, maksimalna dnevna temperatura danas će se kretati od 32 do 38 stepeni, dok će u višim predjelima iznositi oko 28 stepeni Celzijusovih. Međutim, u drugom dijelu dana na sjeveru i zapadu zemlje očekuje se naoblačenje.

Uveče i tokom noći atmosfera će postati nestabilna. Snažniji razvoj oblačnosti usloviće kišu i pljuskove sa grmljavinom, prvenstveno na zapadu i sjeveru.

Iz RHMZ-a upozoravaju da su ponegdje moguće i lokalne nepogode praćene jačim pljuskovima, gradom i jakim vjetrom. Do narednog jutra, zona padavina će se premještati ka istoku.

Sa stranice "BH meteo" naglašavaju da će padavine biti neravnomjerno raspoređene. Dok su najizglednije na zapadu i sjeverozapadu, u dijelovima Hercegovine, centralne i istočne Bosne kiša bi mogla potpuno izostati ili biti tek toliko slaba da samo "pokupi prašinu".

"Najavljena promjena vremena ne donosi neke veće padavine, kraj sušnog razdoblja niti krah ljeta. Ukratko, najgore po pitanju ljeta i vrhunac vrućina je iza nas", saopštili su iz "BH meteo", dodajući da postepeno ulazimo u fazu kasnog ljeta.

Već u nastavku sedmice, nakon kratkotrajnog osvježenja, očekuje se povratak toplog vremena, ali uz južni vjetar. Vrijeme neće biti u potpunosti stabilno, pa su, uprkos sunčanim intervalima, u drugom dijelu sedmice mogući lokalni pljuskovi.

Za potpuno okončanje suše i značajniji popravak hidrološke situacije na rijekama, građani i poljoprivrednici moraće da sačekaju jesen.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prognoza vremena vrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ