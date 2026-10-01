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Završna tribina PSS-a u Banjaluci: Stanivuković pozvao građane da podrže PSS, Blanušu i Božovića 1

Završna tribina PSS-a u Banjaluci: Stanivuković pozvao građane da podrže PSS, Blanušu i Božovića

Autor Haris Krhalić
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Draško Stanivuković pozvao je građane da na izborima podrže liste PSS-a i kandidate SDS-a Branka Blanušu i Marinka Božovića.

draško stanivuković Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska (PSS) Draško Stanivuković pozvao je večeras građane koji su za promjene da na izborima podrže liste PSS-a i kandidate SDS-a za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH Branka Blanušu i Marinka Božovića.

Stanivuković je na centralnoj tribini PSS-a u Banjaluci rekao da je ovaj pokret tokom proteklih 30 dana obišao brojna mjesta širom Republike Srpske.

On je naveo da PSS želi da nastavi ono što je započeto u Banjaluci, te najavio širenje tih politika na cijelu Republiku Srpsku.

"Sve ono što smo uradili u Banjaluci, trostruko ili šestostruko ćemo uraditi u cijeloj Republici Srpskoj", rekao je Stanivuković novinarima u Banjaluci.

On je naveo da se PSS zalaže za uvođenje 13. penzije, poboljšanje položaja boraca i rasterećenje privrede.

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Tagovi

Draško Stanivuković PSS Izbori 2026

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Komentari 1

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Idem Drale, dosta je bilo ovih sto su sve unistili i otjeraali narod, firme pozatvarali. Narode opameti se, nemojte da vas kupuju na nacionalnu patetiku, oni za pare bi pressli u drugu vjeru.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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