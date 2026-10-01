Završna tribina PSS-a u Banjaluci: Stanivuković pozvao građane da podrže PSS, Blanušu i Božovića

Draško Stanivuković pozvao je građane da na izborima podrže liste PSS-a i kandidate SDS-a Branka Blanušu i Marinka Božovića.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska (PSS) Draško Stanivuković pozvao je večeras građane koji su za promjene da na izborima podrže liste PSS-a i kandidate SDS-a za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH Branka Blanušu i Marinka Božovića.

Stanivuković je na centralnoj tribini PSS-a u Banjaluci rekao da je ovaj pokret tokom proteklih 30 dana obišao brojna mjesta širom Republike Srpske.

On je naveo da PSS želi da nastavi ono što je započeto u Banjaluci, te najavio širenje tih politika na cijelu Republiku Srpsku.

"Sve ono što smo uradili u Banjaluci, trostruko ili šestostruko ćemo uraditi u cijeloj Republici Srpskoj", rekao je Stanivuković novinarima u Banjaluci.

On je naveo da se PSS zalaže za uvođenje 13. penzije, poboljšanje položaja boraca i rasterećenje privrede.