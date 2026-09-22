PSS u Prijedoru poručio: Eksploatacija na Bukovoj kosi biće zaustavljena

U Prijedoru je održana centralna tribina Pokreta Sigurna Srpska (PSS), na kojoj su predstavljeni kandidati ove organizacije za predstojeće opšte izbore i ključne tačke izbornog programa.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Sa skupa je poručeno da su Prijedoru i Republici Srpskoj, kako su naveli predstavnici PSS-a, potrebne korjenite promjene, jačanje republičkih institucija, kao i konkretne ekonomske i socijalne mjere usmjerene na poboljšanje životnog standarda.

Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković rekao je da Prijedor predstavlja jedan od ključnih pokretača razvoja Republike Srpske, ali da je, prema njegovim riječima, godinama zapostavljen od aktuelne vlasti.

Kao jedan od problema sa kojima se mještani suočavaju izdvojio je eksploataciju na lokalitetu Bukova kosa.

„Kada pobijedimo, eksploatacija na Bukovoj kosi biće apsolutno zaustavljena. Tek kada sve bude u potpunosti u skladu sa zakonom i voljom naroda, može se razgovarati o bilo kakvim daljim koracima. Nedopustivo je da se preinačavaju odluke vrhovnih sudova i da se nasipi prave samo pred izbore, a da nikada ne budu završeni“, naglasio je Stanivuković.

On je, poredeći situaciju u Prijedoru sa projektima realizovanim u Banjoj Luci, istakao da i Prijedor, kako je naveo, zaslužuje veća ulaganja u javne površine, nove parkove i trgove.

Najavio je i konkretne mjere podrške mladima, među kojima su besplatni placevi i građevinske dozvole za mlade bračne parove.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Govoreći o politici na nivou zajedničkih institucija BiH, Stanivuković je najavio zalaganje za ukidanje PDV-a na lijekove i ograničavanje trgovačkih marži.

Istakao je i da predstavnici PSS-a, kako je rekao, neće dozvoliti prenos nijedne nadležnosti Republike Srpske, te da će se zalagati za jačanje budžeta Srpske umjesto institucija BiH.

Među najavljenim mjerama je i zalaganje za ukidanje rijaliti-programa na televizijskim kanalima posredstvom Regulatorne agencije za komunikacije.

Narodni poslanik i nosilac liste PSS-a za Izbornu jedinicu 1, Maja Dragojević Stojić, govorila je o stanju u zdravstvenom sektoru, posebno o stanju u prijedorskoj bolnici.

„Opšti nivo zdravstvene zaštite i stanje u prijedorskoj bolnici nisu na odgovarajućem nivou, a mnoga data obećanja vlasti ostala su neispunjena. Potrebno je napraviti potpuni zaokret i zdravstveni sistem graditi iz početka kako bi građani dobili odgovarajuću zdravstvenu zaštitu“, navela je Dragojević Stojić.

Ona je izrazila uvjerenje u pobjedu kandidata PSS-a Draška Stanivukovića za predsjednika Vlade Republike Srpske i Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske.

Predsjednik Gradskog odbora PSS-a Prijedor i kandidat za narodnog poslanika Svetozar Vučkovac rekao je da Pokret Sigurna Srpska predstavlja najmlađu političku organizaciju, sa programom koji, prema njegovim riječima, nudi konkretna rješenja za probleme građana.

Kao neke od glavnih ciljeva PSS-a naveo je ukidanje PDV-a na lijekove, uvođenje 13. penzije, rasterećenje privrede, te sveobuhvatne reforme u sistemima obrazovanja i zdravstva.

(Mondo)